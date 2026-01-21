Що робити, якщо кімнатні рослини змерзли на морозі: ось як їх врятувати

Пошкодження холодом – це значна проблема, що може спіткати навіть ті рослини, що завжди стоять вдома. Варто необережно залишити вазон на холодному підвіконні з протягом, і рослина може досить швидко всохнути.

Взимку чимало кімнатних рослин перебувають у періоді спокою: вони майже не ростуть та дуже рідко викидають квіти. Втім, це не значить, що вони отримують імунітет до хвороб чи не потребують догляду, пише Succulent Box.

Що робити, якщо рослину пошкодив холод?

Пошкодження від морозу трапляються, коли рослини, що звикли до стабільного та теплого клімату, стикаються з несподіваним холодом через мінусові температури. І зазвичай рослини підтримують делікатний баланс у своїх клітинах, де зберігається вода та використовується для різних функцій рослини. Та через морози ця вода в тканинах рослини може замерзнути.

Вода всередині клітин рослини утворює кристали льоду, що призводить до розриву клітин та пошкодження клітинних структур. Пошкодження можна помітити й неозброєним оком: листя спершу виглядає зів'ялим, ніби рослині не вистачає води.

Постраждати від заморозків можуть не тільки вазонки, виставлені на подвір'ї чи на балконі, але й кімнатні рослини на підвіконнях, якщо у вікнах є протяги. Ось кілька ознак ураження холодом:

Зміна кольору листя. Воно втрачає яскравий зелений відтінок та стає блідим, жовтим чи навіть білим, адже холод пригнічує вироблення хлорофілу.

В'янення. Рослини, уражені морозом, починають в'янути, листя опускається вниз.

Почорніле чи коричневе листя. Коли мороз прогресує, частини рослини почнуть темніти до коричневих чи навіть чорних відтінків. Це свідчить про загибель клітин у ділянках, де мороз безповоротно пошкодив тканини.

Опадання листя. Наступна ознака стресу від обмороження в рослини – це опадання листя.

Пухирі та плями, просочені водою – це ділянки, де кристали льоду спричинили розрив клітин зсередини.

Напівпрозорі плями на листі – деякі рослини утворюють такі плями у місцях, де тканину пошкодило замерзання.

Щойно ви помітили будь-яку з цих ознак, рослину потрібно негайно перемістити у тепліше місце, якомога далі від холодних протягів чи вікон. Водночас не розміщуйте рослину біля батарей чи обігрівачів: це також може шокувати рослину. Ретельно огляньте рослину, аби оцінити ураження, а тоді обріже усі пошкоджені рослини. Так ви зможете уникнути подальшого поширення гнилі.



Кімнатні рослини слід тримати якомога далі від протягів / Фото Pexels

Перед тим як знову поливати вазон, дайте рослині трохи часу на відновлення. Це допоможе уникнути зайвого стресу та потенційного гниття коренів. Не варто також в цей період підживлювати рослину, аж поки ви не побачите нові пагони. Але більшість рослин взимку не потребують підживлення взагалі, пише The Spruce.

Що ще про догляд за кімнатними рослинами варто знати?