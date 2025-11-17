Як врятувати спатифілум: рослина відновиться миттєво

Спатифілум є доволі невибагливою кімнатною рослиною, але неправильний догляд може пошкодити ріст та вигляд. Блискуче зелене листя здатне потьмяніти, а білі квіти перестануть цвісти.

За народними прикметами, спатифілум може принести в життя добробут та гармонію, пише 24 Канал з посиланням на Kobieta w INTERIA.PL.

Як врятувати спатифілум?

Бувають випадки, коли спатифілум втрачає пружність та починає в’янути. Поширеною причиною проблеми є неправильний полив. Якщо земля пересихає надто сильно, то вода проходить крізь субстрат, а коріння не встигає її поглинути. Через це листя опускається, а рослина виглядає знесиленою.

Надмірне зволоження також є небезпечним. Рослина дуже не любить застою води, тому починає страждати від кореневої гнилі. У зимову пору вазон достатньо поливати раз на тиждень. Уникайте потрапляння води на листя та суцвіття. Рослину краще поливати через піддон. Потрібно занурити горщик на 15 хвилин у ємність з водою, а потім дати їй стекти.



Спатифілум легко відновити / Фото Freepik

Щоб оживити спатифілум, його потрібно витягнути з горщика разом із земляною грудкою. При пересиханні достатньо занурити кореневу систему у воду, щоб вона наситилася вологою. При ознаках гнилі, уражені частини коріння потрібно зрізати, а рослину пересадити у свіжий субстрат.

Часом рослині може бракувати поживних речовин. Спатифілум реагує на дефіцит мінералів. Листя може слабшати, втрачати колір та в’янути. У таому випадку рослину треба підживити натуральним добривом. Чудовим варіантом стане відвар із цибулевого лушпиння.

Для підживлення насипте у скляну банку дві жмені сухого лушпиння, залийте літром кип’яченої теплої води, а тоді закрийте кришку й залишіть на добу в темному місці. Далі рідину треба процідити й використовувати для поливу раз на тиждень. У цьому настої міститься залізо, мідь та кальцій, які добре стимулюватимуть ріст рослини.

Спатифілум часто тримають на підвіконнях, оскільки рослина допомагає позбутися конденсату на вікнах, пише Mirror. Лілія миру поглинає бактерії цвілі та покращує якість повітря у приміщенні на 60%. Особливо корисною рослина стає в оселі в осінньо-зимовий період.

