Зовнішні вікна є досить брудними, бо заплямовані пилом та краплями від дощу, пише 24 Канал з посиланням на Martha Steward. Фахівчиня запропонувала один розумний підхід, після якого вікна будуть сяяти неймовірно.

Як помити вікна до кришталевого блиску?

Вікна варто мити не в сонячний день, бо інакше сонце швидко висушить миючий засіб та залишить розводи. Найкращим є похмурий сухий день чи ранковий час.

Спочатку ополосніть скло водою, щоб змити пил та павутиння, а тоді скористайтеся професійним засобом для миття вікон чи домашнім. Для створення власного засобу потрібно 2 літри теплої води, 100 міліграмів оцту та 1 столова ложка рідкого мила.

Кілька хвилин дайте засобу подіяти, щоб він розчинив увесь бруд, а тоді обробіть все губкою для миття посуду. Після цього змийте все ще раз водою. Для фінального полірування скористайтеся паперовими рушничками, щоб ідеально витерти вікна на сухо.



Поради, які допоможуть відмити вікна / Фото Pexels

Не варто забувати про підвіконня й рами, які теж накопичують бруд, тому їх також треба вимити й протерти. Якщо підійти до миття вікон грамотно, то за кілька хвилин можна досягнути ідеального результату.

Чим ще можна помити вікна?

Британське видання Express зазначає, що помити вікна можна завдяки кастильському милі та звичайному спирту. Обидва засоби чудово відмивають прилиплий бруд та прибирають розводи на склі. Для створення засобу потрібні 4 столові ложки кастильського мила, 4 столові ложки спирту та 2 літри теплої води.

Змішавши всі інгредієнти, вмочіть ганчірку й мийте вікна зліва направо. Після цього витріть все серветкою з мікрофібри, щоб вікна залишилися блискучими.

Як позбутися конденсату на вікнах?