Лід на лобовому склі зникне миттєво: простий прийом від ексінженера NASA

З появою холодів водії починають боротися зі стихією. Це просто, якщо знати корисні лайфхаки. Колишній фахівець NASA пояснив, як швидко позбутися криги на лобовому склі.

Лід з лобового скла може зникнути без шкребка та гарячої води – не варто витрачати дорогоцінний час на боротьбу з ним, інформує 24 Канал з посиланням на Express. Цей секрет зекономить багато годин вашого життя.

Як легко очистити лобове скло?

Виявляється, існує значно ефективніший спосіб, про який розповів колишній інженер NASA Марк Робер. Для цього необхідно правильно налаштувати циркуляцію повітря в салоні та рівень вологості.

Для початку варто увімкнути обігрів на максимальний режим, щоб тепле повітря почало прогрівати скло зсередини. Потім слід увімкнути кондиціонер – саме він ефективно прибирає надлишкову вологу.

Чудовий метод / Фото Unsplash

Таким чином ризик утворення конденсату зводиться до мінімуму. За словами Марка Робера, далі потрібно вимкнути режим рециркуляції, щоб вологе повітря не затримувалося всередині автомобіля. І на сам кінець – злегка прочинити вікна. Така комбінація створює різницю тиску, пришвидшує випаровування вологи, і крига починає сходити буквально на очах, залишаючи скло сухим.

Що може нашкодити?

Водночас інженер застерігає від популярної помилки, повідомляє Southern living. Гаряча вода в сильний мороз може нашкодити – різкий перепад температур здатен спричинити мікротріщини, які стануть причиною проблем.

Окрім того, на морозі гаряча вода швидко охолоне та просто збільшить шар льоду. Тому не варто пробувати метод, який колись застосовували через брак технологій.

Які поради варто знати?