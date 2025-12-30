Лід на лобовому склі зникне миттєво: простий прийом від ексінженера NASA
- Екс-інженер NASA Марк Робер рекомендує для видалення льоду з лобового скла використовувати максимальний обігрів, кондиціонер та відкриті вікна для швидкого випаровування вологи.
- Гаряча вода в мороз може пошкодити скло, викликавши мікротріщини через різкий перепад температур.
З появою холодів водії починають боротися зі стихією. Це просто, якщо знати корисні лайфхаки. Колишній фахівець NASA пояснив, як швидко позбутися криги на лобовому склі.
Лід з лобового скла може зникнути без шкребка та гарячої води – не варто витрачати дорогоцінний час на боротьбу з ним, інформує 24 Канал з посиланням на Express. Цей секрет зекономить багато годин вашого життя.
Цікаво Викинете не тільки рушники, а й одяг: яку шалену помилку роблять навіть досвідчені господині
Як легко очистити лобове скло?
Виявляється, існує значно ефективніший спосіб, про який розповів колишній інженер NASA Марк Робер. Для цього необхідно правильно налаштувати циркуляцію повітря в салоні та рівень вологості.
Для початку варто увімкнути обігрів на максимальний режим, щоб тепле повітря почало прогрівати скло зсередини. Потім слід увімкнути кондиціонер – саме він ефективно прибирає надлишкову вологу.
Чудовий метод / Фото Unsplash
Таким чином ризик утворення конденсату зводиться до мінімуму. За словами Марка Робера, далі потрібно вимкнути режим рециркуляції, щоб вологе повітря не затримувалося всередині автомобіля. І на сам кінець – злегка прочинити вікна. Така комбінація створює різницю тиску, пришвидшує випаровування вологи, і крига починає сходити буквально на очах, залишаючи скло сухим.
До речі, знайти автомобільні очищувачі, засоби від запітніння і розморожувачі, мийні засоби за найкращими цінами можна на Prom. А ще щітка для лобового скла, поліролі, накидки для авто і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.
Що може нашкодити?
Водночас інженер застерігає від популярної помилки, повідомляє Southern living. Гаряча вода в сильний мороз може нашкодити – різкий перепад температур здатен спричинити мікротріщини, які стануть причиною проблем.
Окрім того, на морозі гаряча вода швидко охолоне та просто збільшить шар льоду. Тому не варто пробувати метод, який колись застосовували через брак технологій.
Які поради варто знати?
- Якщо ви часто використовуєте фольгу на кухні, то варто знати, у чому різниця між її сторонами.
- А цей простий інгредієнт допоможе відлякати мишей від дому.
Часті питання
Як можна очистити лобове скло автомобіля від льоду без використання шкребка та гарячої води?
Ефективним способом є налаштування циркуляції повітря в салоні — увімкніть обігрів на максимальний режим, використовуйте кондиціонер для видалення вологи, вимкніть рециркуляцію та злегка прочиніть вікна, щоб створити різницю тиску та пришвидшити випаровування вологи.
Чому не варто використовувати гарячу воду для видалення льоду з лобового скла?
Гаряча вода в сильний мороз може спричинити мікротріщини через різкий перепад температур — охолоджена вода швидко перетвориться на новий шар льоду, що лише ускладнить ситуацію.
Які додаткові засоби можуть допомогти в догляді за автомобільним склом?
Для догляду за автомобільним склом можна використовувати автомобільні очищувачі, засоби від запітніння, розморожувачі, щітки для лобового скла, поліролі та накидки для авто — все це можна знайти на Prom з безкоштовною доставкою при оформленні підписки Smart.