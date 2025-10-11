Укр Рус
11 жовтня, 21:50
Легше, ніж втомлюватися з ганчіркою: як без зусиль за секунди відчистити мікрохвильовку

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Очистити мікрохвильовку можна, використовуючи склянку води та лимонний сік.
  • Підігрійте розчин у мікрохвильовці кілька хвилин, щоб пара розм'якшила бруд, а потім протріть поверхню.

Чиста мікрохвильовка – це естетика і безпека їжі. Якщо ви останнім часом забули протирати її після використання і там накопичився бруд, настав час повертати приладу колишній блиск.

Чиста мікрохвильовка – це гарний настрій та ще більше задоволення від трапези. Який простий прийом дозволить буквально завжди тримати мікрохвильовку у чистоті – розповідає 24 Канал з посиланням на Simply Recipes

Як легко очистити мікрохвильовку від бруду? 

Усе, щоб вам потрібно – склянка вод та лимонний сік. Робимо розчин, ставимо у мікрохвильовку та вмикаємо на кілька хвилин. 

Кілька секретів – і ваша мікрохвильовка завжди буде чиста / Фото Pixabay

За цей час пара з лимонним соком, почне активно діяти на жирові плями. Потім треба лише протерти мікрохвильовку – і воно блищить як новенька! 

А якщо немає лимона? 

В цьому випадку застосовуємо інгредієнт, який точно є на вашій кухні – оцет. Додаємо 2 столові ложки у склянку води, розмішуємо та ставимо на повну потужність на 3 хвилини, розчин має закипіти. 

Залишаємо на 5 хвилин, а потім просто протираємо усі поверхні, підказує портал Southern Living

Сода завжди прийде на допомогу

  • Ви також можете використати звичайну соду у багатьох життєвих ситуаціях.
  • Цей дешевий інгредієнт стане вашим незамінним помічником, якщо ви знатимете про його універсальність. 