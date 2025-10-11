Легше, ніж втомлюватися з ганчіркою: як без зусиль за секунди відчистити мікрохвильовку
- Очистити мікрохвильовку можна, використовуючи склянку води та лимонний сік.
- Підігрійте розчин у мікрохвильовці кілька хвилин, щоб пара розм'якшила бруд, а потім протріть поверхню.
Чиста мікрохвильовка – це естетика і безпека їжі. Якщо ви останнім часом забули протирати її після використання і там накопичився бруд, настав час повертати приладу колишній блиск.
Чиста мікрохвильовка – це гарний настрій та ще більше задоволення від трапези. Який простий прийом дозволить буквально завжди тримати мікрохвильовку у чистоті – розповідає 24 Канал з посиланням на Simply Recipes.
Як легко очистити мікрохвильовку від бруду?
Усе, щоб вам потрібно – склянка вод та лимонний сік. Робимо розчин, ставимо у мікрохвильовку та вмикаємо на кілька хвилин.
Кілька секретів – і ваша мікрохвильовка завжди буде чиста / Фото Pixabay
За цей час пара з лимонним соком, почне активно діяти на жирові плями. Потім треба лише протерти мікрохвильовку – і воно блищить як новенька!
А якщо немає лимона?
В цьому випадку застосовуємо інгредієнт, який точно є на вашій кухні – оцет. Додаємо 2 столові ложки у склянку води, розмішуємо та ставимо на повну потужність на 3 хвилини, розчин має закипіти.
Залишаємо на 5 хвилин, а потім просто протираємо усі поверхні, підказує портал Southern Living.
Сода завжди прийде на допомогу
- Ви також можете використати звичайну соду у багатьох життєвих ситуаціях.
- Цей дешевий інгредієнт стане вашим незамінним помічником, якщо ви знатимете про його універсальність.