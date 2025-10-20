Їжаки оселяться у вашому саду в жовтні: ось що потрібно зробити

Досить часто їжаки з’являються на наших приватних ділянках в пошуках їжі. Втім, привабити їх до саду можна самостійно. Достатньо лише підготувати для них їжу та укриття, яке вони люблять.

Їжаки борються зі шкідниками й поїдають слимаків, які шкодять рослинам, тому не варто їх виганяти з саду, пише 24 Канал з посиланням на Express. Найчастіше їжаків можна побачити в саду з квітня по жовтень, бо саме в ці місяці вони найактивніше шукають їжу.

Як привабити їжаків до саду?

Існує кілька простих способів привабити їжаків. Дрова чи компостна яма здатні забезпечити їжакам безпечне місце для відпочинку та зимової сплячки. Чомусь більшість вважають, що їжакам потрібне молоко, але це зовсім не так. Воно є шкідливим для їжаків, тому достатньо залишити мисочку з водою та їжу. Можна залишити для них ягоди, фрукти та жолуді.

Їжачки з’являються в садах через пошук їжі, води та укриття, щоб виростити дитинчат й впасти в сплячку. Найбільше їх приваблюють сухі й затишні місця в садах, де тихо. Вони можуть оселитися під сараєм чи там, де є густа рослинність.

Щоб їжаки оселилися у вашому саду, можна спорудити для нас укриття з деревини, листя й садового сміття. У полінах живуть комахи, жуки та мокриці, які є джерелом їжі для них.

Якщо ж їжаки оселяться у вашому саду, то навесні можете бути спокійними за свій урожай, бо вони здатні зї’дати слимаків, жаб, ящірок та мишей.

Як привабити їжаків у сад: дивіться відео

Їжаків можна годувати вареним чи сирим м'ясом, консервами для котів чи собак або зоофобусами, пише Ua Animals. Їжакам потрібно наливати чисту й свіжу воду якомога частіше. Хліб для тварин не несе жодної користі, а молоко може викликати діерею. Пам'ятайте, що не можна палити траву, бо така дія вбиває дрібних тварин та навіть їжаків.

