Геніальний метод дозрівання помідорів: стануть червоними за лічені дні
- Для швидкого дозрівання томатів рекомендується покласти їх поруч з бананом, який виділяє газ етилен.
- Щоб запобігти верхівковій гнилі, додайте в ґрунт подрібнену яєчну шкаралупу, яка містить кальцій.
Теплолюбні сорти томатів можуть плодоносити навіть у вересні. Якщо погода в перший місяць сприятлива, то вони здатні вирости великими та смачними. Втім, часом буває таке, що помідори тривалий час зелені й ніяк не червоніють.
Цю проблему можна легко побороти завдяки простому методу, пише 24 Канал з посиланням на Express. Якщо погода тепла та сонячна, то залишіть томати ще дозрівати, а якщо наступні дні має дощити, тоді зірвіть плоди навіть зеленими.
Читайте також Щоб не залишитися без врожаю: які дерева ні в якому разі не можна обрізати восени
Як пришвидшити дозрівання помідорів?
Найкращий час для дозрівання помідорів у літню пору, коли температура становить від 26 до 30 градусів тепла. У вересні погода вже стає мінливою, тому відсутність тепла може впливати на дозрівання помідорів.
Якщо помідори вже трішки почали червоніти, але ще не забарвилися до кінця у потрібний колір, тоді можна видалити частину листя, щоб світло потрапляло саме на плоди.
Дозрівання помідорів можна пришвидшити / Фото Pexels
Дачники рекомендують зібрати томати та покласти їх поруч з бананом. Фрукт виділяє газ етилен, тож через кілька днів помідори дозріють.
Що робити, щоб не розвинулася верхівкова гниль?
Помідори часто вражає верхівкова гниль, тому в ґрунт рекомендовано додати яєчну шкаралупу, в якій міститься кальцій. Шкаралупу треба подрібнити, висушити та змішати з компостом. Також при необхідності можна додати кавову гущу. Причиною верхівкової гнилі є дефіцит кальцію, тому потрібно регулярно підтримувати полив.
Яка користь кавової гущі для саду?
- Кавова гуща може використовуватися як природне добриво. Вона покращує ґрунт, бореться зі шкідниками та пришвидшує розкладання органіки.
- Інші природні добрива, такі як деревний попіл та компост, також ефективні для поліпшення родючості ґрунту без хімічних добавок.
Часті питання
Який метод рекомендується для пришвидшення дозрівання помідорів?
Рекомендується залишити помідори дозрівати на сонці, якщо погода тепла та сонячна. У разі дощової погоди слід зірвати плоди навіть зеленими. Також можна видалити частину листя, щоб світло потрапляло на плоди, або покласти їх поруч з бананом, який виділяє газ етилен.
Як запобігти верхівковій гнилі у помідорах?
Щоб запобігти верхівковій гнилі, слід додати в ґрунт подрібнену яєчну шкаралупу, яка містить кальцій, та змішати її з компостом. Також можна додати кавову гущу. Важливо підтримувати регулярний полив, оскільки дефіцит кальцію є основною причиною цієї проблеми.
Яка користь від використання кавової гущі в садівництві?
Кавова гуща може використовуватися як природне добриво, яке покращує ґрунт, бореться зі шкідниками та пришвидшує розкладання органіки. Це допомагає підвищити родючість ґрунту без використання хімічних добавок.