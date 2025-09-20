Гениальный метод созревания помидоров: станут красными за считанные дни
- Для быстрого созревания томатов рекомендуется положить их рядом с бананом, который выделяет газ этилен.
- Чтобы предотвратить верхушечную гниль, добавьте в почву измельченную яичную скорлупу, которая содержит кальций.
Теплолюбивые сорта томатов могут плодоносить даже в сентябре. Если погода в первый месяц благоприятная, то они способны вырасти крупными и вкусными. Впрочем, порой бывает такое, что помидоры длительное время зеленые и никак не краснеют.
Эту проблему можно легко побороть благодаря простому методу, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Если погода теплая и солнечная, то оставьте томаты еще созревать, а если следующие дни должен дождевать, тогда сорвите плоды даже зелеными.
Читайте также Чтобы не остаться без урожая: какие деревья ни в коем случае нельзя обрезать осенью
Как ускорить созревание помидоров?
Лучшее время для созревания помидоров в летнее время, когда температура составляет от 26 до 30 градусов тепла. В сентябре погода уже становится переменчивой, поэтому отсутствие тепла может влиять на созревание помидоров.
Если помидоры уже немного начали краснеть, но еще не окрасились до конца в нужный цвет, тогда можно удалить часть листьев, чтобы свет попадал именно на плоды.
Созревание помидоров можно ускорить / Фото Pexels
Дачники рекомендуют собрать томаты и положить их рядом с бананом. Фрукт выделяет газ этилен, поэтому через несколько дней помидоры созреют.
Что делать, чтобы не развилась верхушечная гниль?
Помидоры часто поражает верхушечная гниль, поэтому в почву рекомендовано добавить яичную скорлупу, в которой содержится кальций. Скорлупу надо измельчить, высушить и смешать с компостом. Также при необходимости можно добавить кофейную гущу. Причиной верхушечной гнили является дефицит кальция, поэтому нужно регулярно поддерживать полив.
Какая польза кофейной гущи для сада?
- Кофейная гуща может использоваться как естественное удобрение. Она улучшает почву, борется с вредителями и ускоряет разложение органики.
- Другие природные удобрения, такие как древесная зола и компост, также эффективны для улучшения плодородия почвы без химических добавок.
Частые вопросы
Какой метод рекомендуется для ускорения созревания помидоров?
Рекомендуется оставить помидоры созревать на солнце, если погода теплая и солнечная. В случае дождливой погоды следует сорвать плоды даже зелеными. Также можно удалить часть листьев, чтобы свет попадал на плоды, или положить их рядом с бананом, который выделяет газ этилен.
Как предотвратить верхушечную гниль у помидоров?
Чтобы предотвратить верхушечную гниль, следует добавить в почву измельченную яичную скорлупу, которая содержит кальций, и смешать ее с компостом. Также можно добавить кофейную гущу. Важно поддерживать регулярный полив, поскольку дефицит кальция является основной причиной этой проблемы.
Какая польза от использования кофейной гущи в садоводстве?
Кофейная гуща может использоваться как естественное удобрение, которое улучшает почву, борется с вредителями и ускоряет разложение органики. Это помогает повысить плодородие почвы без использования химических добавок.