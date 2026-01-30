Ви сушили штани на сушарці неправильно: ось як це треба робити
- Блогерка Діана Гологовець рекомендує складати штани навпіл і перекидати через прути сушарки, щоб вони краще просихали і зберігали форму.
- Фахівці радять використовувати осушувач повітря для швидшого сушіння одягу взимку, а також залишати простір між речами для уникнення вологості та запаху.
Чимало людей сушили штани на сушарці неправильно. Через це не вистачало місця для сушіння іншого одягу, та й загалом, речі мали не зовсім естетичний вигляд.
Простим лайфхаком поділилася у своєму інстаграмі блогерка Діана Гологовець, яка показала, як саме варто сушити штани.
Як сушити штани на сушарці?
За словами жінки, замість того, щоб розвішувати штани повністю, їх краще складати навпіл та перекидати через прути сушарки. І хоч багатьом таке рішення може здатися поганим, проте у такий спосіб штани краще просихають.
Такий спосіб допомагає уникнути витягування тканини, зберігає форму штанин та запобігає появі заломів у зоні пояса. Завдяки цьому методу штани рівномірніше висохнуть і їх навіть не доведеться прасувати.
Як правильно сушити штани: дивіться відео
Фахівці радять використовувати осушувач повітря для швидкого сушіння одягу взимку. Він вбере всю зайву вологу та покращить мікроклімат в оселі. Розвішувати випраний одяг потрібно так, щоб залишався простір між речами. Це допоможе уникнути появи вологи та затхлого запаху.
До слова, щоб рушники після прання залишалися пухнастими й приємними на дотик, треба вдати до одного лайфхаку, пише Kobieta Onet. Додайте дві ложки соди під час прання рушників, щоб повернути їм свіжість і структуру. Рушники рекомендовано сушити в місці без прямих сонячних променів, щоб зберегти їх ніжними.
Які ще лайфхаки варто знати?
Метод "буріто" для швидкого сушіння одягу взимку полягає у використанні сухого рушника, в який загортають вологий одяг, а потім притискають для видалення зайвої вологи.
Старі простирадла можна повторно використовувати для лежанок домашніх тварин, захисту полиць, автомобільних чохлів, екологічного пакування та пікніків.
