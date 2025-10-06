Як правильно прати взуття в пральній машинці: 6 правил, які врятують кросівки
- Перед пранням взуття в машинці перевірте етикетку, зніміть шнурівки та устілки, а також видаліть бруд щіткою.
- Періть взуття в сітчастому мішку з додаванням рушників, вибираючи віджимання до 600 оборотів, та сушіть на повітрі, щоб зберегти його вигляд.
Більшість людей задля зручності використовують пральну машинку й не перуть більше взуття руками. Втім, для того, щоб кросівки довше прослужили, потрібно дотримуватися кількох рекомендацій прання.
Прання навмання й ігнорування певних правил може призвести до того, що взуття почне розклеюватися, потріскається й зіпсує свій вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
Як прати взуття у пральній машинці?
Перед тим як кидати взуття у прання, потрібно переконатися в наявності етикетки, яка дозволяє машинне прання. Знайти інформацію можна на язичку кросівок, а якщо вона відсутня, то краще пошукати в інтернеті за пошуком бренду, щоб уникнути ймовірних проблем зі взуттям.
Фахівці радять усяко уникати прання шкіри та замші. Особливо варто бути обережним власникам замшевих кросівок, які цього року дуже популярні. Такі кросівки краще прати руками, а не в пральній машині.
Якщо ж взуття можна прати в машинці, тоді для довшого збереження їхнього вигляду, потрібно лише дотриматися кількох правил.
Зніміть шнурівки та устілки
Часто устілки бувають з делікатного матеріалу, тож під час прання можуть по краях порватися й зіпсувати свій вигляд. Шнурівки треба також зняти, щоб якісніше випрати кросівки.
Прості правила прання кросівок / Фото Pexels
Бруд видаліть щіткою
Щоб барабан пральної машинки не забився сміттям через занадто забруднені кросівки, перед пранням їх варто очистити вологою серветкою.
Періть взуття у мішку
Фахівці радять взуття зі шнурівками помістити в сітчастий мішок для прання. Щоб прання не пошкодило взуття, краще додати в барабан кілька старих рушників чи наволочку.
Запустіть прання
Для особливо брудного взуття білого кольору, можна додати розчин води та відбілювача в однаковій пропорції разом з пральним порошком.
Правильне віджимання
Віджимання кросівок не повинне перевищувати 800 оборотів. Найоптимальнішим є віджимання до 600 оборотів.
Сушіння на повітрі
Взуття краще сушити на свіжому повітрі, а не в сушарці, бо висока температура може пошкодити кросівки.
Рекомендовано покласти в кожну пару взуття паперові рушники й залишити в провітрюваному місці подалі від сонячного світла.
Видання Real Simple зазначає, що кросівки можна прати щонайменше раз на 2 – 3 тижні, якщо ви їх активно носите кожного дня. Прати взуття потрібно, якщо воно занадто брудне, виділяє поганий запах, чи було забруднене під час відпочинку (болотом або піском).
Для профілактики запаху рекомендовано використовувати дезодоранти для взуття після кожного носіння. Також варто періодично чистити внутрішні устілки, які накопичують піт та бактерії.
Як відбілити сірі шкарпетки?
Білі шкарпетки можна відбілити за допомогою білого оцту, який ефективніше очищує, ніж відбілювачі.
Не варто поєднувати оцет з харчовою содою для виведення плям, хоча сода добре усуває запахи.
Часті питання
Які види взуття не рекомендується прати у пральній машинці?
Фахівці радять уникати прання шкіри та замші — особливо це стосується власників замшевих кросівок, які краще прати руками, а не в пральній машині.
Як підготувати взуття до прання у пральній машинці?
Перед пранням необхідно зняти шнурівки та устілки, очистити взуття від бруду щіткою, і помістити його в сітчастий мішок разом з кількома старими рушниками або наволочкою для захисту під час прання.
Які рекомендації щодо сушіння взуття після прання?
Взуття слід сушити на свіжому повітрі, а не в сушарці, щоб уникнути пошкоджень від високої температури. Рекомендується також покласти в кожну пару взуття паперові рушники та залишити в провітрюваному місці подалі від сонячного світла.