Вікна більше не будуть запотівати: ось чим їх треба натерти

У зимову пору вікна сильно запотівають, а через конденсат – швидко забруднюються. Пил сильно осідає через вологу на вікнах, тому скло стає липким, але найгіршою проблемою є цвіль, яка може з’явитися на рамах.

Є кілька народних засобів, які допомагають впоратися з конденсатом взимку, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Холод не пройде навіть в найбільшу заметіль: чим утеплити пластикові вікна

Що зробити, щоб вікна взимку не потіли?

Конденсат обов’язково потрібно видаляти з вікон, бо якщо цього не зробити, то цвіль може з часом перейти на меблі, а далі – на шпалери поруч з вікном. Є простий метод, який допоможе розв'язувати проблему із запотіванням.

Потрібно лише змішати оцет із засобом для миття посуду. Фахівці радять змішати ці два засоби з водою й перелити суміш у пляшку з розпилювачем й розпилити на вікно.

Оцет вважається ефективним натуральним засобом для чищення вікон завдяки тому, що має кислу реакцію, яка миттєво розчиняє бруд на склі. Перевагою є його швидке випаровування, яке не залишає розводів.



Домашній розчин розв'яже проблему із запотіванням / Фото Pexels

А от засіб для миття посуду вже відповідає за запобігання утворення крапель конденсату. Волога після секретного спрею починає швидше випаровуватися й скло зберігається чистим. Звичайний засіб для миття посуду діє як бар’єр для запобігання утворення конденсату.

Як зробити розчин?

Для приготування засобу потрібно 500 міліграмів води, 500 міліграмів білого оцту й 2 – 3 краплі рідини для миття посуду. Експерти лише рекомендують не переборщити з кількістю засобів, щоб на вікні не залишилися розводи.

Розчин треба нанести на скло доволі тонким шаром й розпилити чи акуратно протерти ганчіркою. Тонкий шар легко висохне на повітрі, а за бажання вікна можна протерти сухою тканиною.

Що зробити, щоб дзеркало у ванній не запотівало?

Для запобігання запотіванню дзеркала після душу можна використовувати піну для гоління, яка створює на поверхні тонку плівку, що відштовхує вологу, пише The Spruce.

Процедуру слід проводити на чистому та сухому дзеркалі, при цьому результат протримається до 7 днів і дзеркало не збиратиме пил. Інші засоби, такі як рідина для миття посуду та антифог-спреї, також ефективні в запобіганні утворенню конденсату на скляних поверхнях.

Які ще лайфхаки є корисними?