Втечуть самі: позбудьтеся слимаків на городі за допомогою кави

З початком весняного сезону дачники почнуть не лише братися за посадки, але й ретельно слідкувати за рослинами та їхніми шкідниками. На початку росту слимаки обгризають молоді пагони та листя. Щоб не втратити урожай, варто скористатися дієвим методом.

Використання кави – популярний спосіб боротьби з молюсками, пише News&Blog. Для слимаків кавова гуща стає сильним подразником. Кофеїн діє на молюсків як нейротоксин, а невелика кількість здатна порушити роботу нервової системи.

Як використовувати кавовий розчин?

Найкращий варіант – це приготування концентрованого кавового настою. Потрібно взяти 1 – 2 столові ложки меленої кави чи 2 – 3 чайні ложки розчинної кави на 200 мілілітрів води. Після заварювання і охолодження рідину треба перелити у розпилювач та обробити нею рослини й ґрунт навколо них. Важливо приділяти значну увагу землі біля стебел, бо саме там слимаки часто пересуваються чи ховаються.

Обприскування дачники радять проводити ввечері, коли молюски стають активними. Після дощу процедуру варто повторити, бо вода здатна змити увесь розчин. Ще простішим варіантом є використання кавової гущі. Її достатньо розсипати навколо рослин, створивши своєрідну захисну смугу. Гуща подразнює тіло молюсків, тому вони будуть уникати ділянок з нею.



Кавова гуща відлякує слимаків / Фото Pexels

Перевагою використання гущі є органічне добриво. Кавові залишки добре збагачують ґрунт поживними речовинами, покращують структуру й сприяють кращій водопроникності.

Кава – доволі безпечний варіант, бо не забруднює ґрунт хімічними речовинами й не потребує значних витрат. До того ж залишки можна використовувати після приготування напою. Дачники кажуть, що гуща покращує якість ґрунту.

Ускладнити слимакам доступ до рослин можна завдяки бар’єрам:

Підійдуть мідні дроти чи стрічки, контакт з якими змусить молюсків відступати

Пісок, яєчна шкаралупа, гравій, тирса чи доломіт – мають гострій краї, які пошкоджують тіло слимаків.

Можна застосувати спеціальні огорожі із загнутими краями, які складно подолати.

Для ще кращого ефекту, каву можна комбінувати з пивними пастками пише Ukr.Media. Треба вкопати склянки з пивом на рівні землі й слимаки потонуть в них, однак кава є таки більше гуманним варіантом. За місяць обробки кавою, слимаки покинуть ділянку назавжди.

Що ще варто знати про посадки?