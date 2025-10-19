Конденсат є поширеною побутовою проблемою. Волога спочатку проявляється на запітнілих вікнах, потім може відкладатися навіть на стелі. Проблема полягає в накопиченні вологи в приміщенні, яке не провітрюється.

Якщо накопичену вологу вчасно не видалити, то з часом це може призвести до плісняви, пише 24 Канал з посиланням на Express. Спочатку слід зрозуміти, що ж саме викликає конденсат, щоб уникнути поширеної проблеми.

Як позбутися конденсату вдома?

Розміщення меблів подалі від зовнішніх стін

Щоб не зіткнутися з пліснявою, меблі краще не присовувати дуже близько до зовнішніх стін. Між великими меблями та холодними зовнішніми стінами повинен бути невеликий зазор. Він покращує циркуляцію повітря, запобігаючи накопиченню вологи в прохолодних кутках, де найчастіше поширюється цвіль.

Провітрювання будинку

Належна вентиляція – це найефективніший спосіб вирішити проблему з конденсатом. Потрібно регулярно відкривати вікна у вологих приміщеннях. Це стосується ванної кімнати та кухні, де часто утворюється пара від приготування їжі.



Плісняву з пральної машинки легко вивести / Фото Pexels

Уникання сушіння одягу в приміщенні

Найчастіше надлишок вологи в будинку стається через сушіння білизни в приміщенні. Сушіння на радіаторах призводить до того, що водяна пара виділяється в повітря у кімнаті. Якщо ж у вас немає балкону чи сушильної машини, тоді потрібно використовувати осушувач повітря, щоб мінімізувати поширення вологи.

Правильне використання опалення

Різкі зміни температури призводять до утворення конденсату. Коли опалення вимикається, поверхня може швидко охолоджуватися, тож це збільшує ймовірність конденсації теплого вологого повітря. Щоб уникнути конденсату, потрібно підтримувати опалення на постійній температурі.

Використання поглиначів вологи

Поглиначі вологи здатні зменшити вологу біля вікон й запобігти утворенню крапель води. Втім, це лише тимчасове рішення, яке не врятує повністю від проблеми.

Які ще є причини появи плісняви?

Видання Real Simple зазначило, що на появу цвілі впливає кілька факторів. Часто пліснява з’являється у ванній кімнаті через відсутність вентиляції. Волога на стінах сприяє розвитку грибка.

Погано закріплена плитка у ванній кімнаті призводить до проникнення всередину вологи. Через це з’являється грибок, який шириться по плитці. Утворенню цвілі сприяють вологі рушники чи шторка для душу, яка не висушується належним чином.

