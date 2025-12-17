Як прочистити посудомийку від залишків їжі: 3 найефективніші способи
- Експерт радить очищати простір під фільтром, форсунки розпилювачів та петлі дверцят, щоб уникнути накопичення бруду в посудомийній машині.
- Чистка цих частин покращує якість миття, усуває неприємні запахи та продовжує термін служби машини.
Посудомийна машина прекрасно справляється з миттям посуду, проте її також треба очищувати, щоб всередині не накопичувалася їжа. У посудомийці є 3 зони, які найчастіше забувають очистити під час миття, а саме в них збираються залишки їжі.
Без миття у посудомийній машині збираються частинки їжі, накопичення жиру та наліт, а це вже призводить до поганих запахів, гіршої якості миття й навіть поломок, пише 24 Канал з посиланням на Express.
У тіктоці блогер з ніком @fixitwithfraz звернув увагу на 3 ділянки, які більшість людей пропускають під час чищення посудомийки.
Що треба помити у посудомийній машині?
Простір під фільтром
Користувачі знімають фільтр, але не підозрюють, що нижній металевий елемент також можна зняти, оскільки саме під ним часто накопичується найбільше бруду. Експерт радить перевірити саме цю зону. Після очищення посудомийна машина значно краще покращить свою роботу.
Розпилювачі та їхні отвори
Форсунки розпилювачів легко засмічуються дрібними залишками їжі. Якщо струснути деталь й почути звуки, то це буде ознакою, що всередині є сміття. Потрібно пропилососити внутрішню частину й не забувати перевіряти верхній розпилювач і маленьку центральну деталь, де часто застрягають шматочки їжі.
Петлі дверцят
Цю зону майже ніхто не перевіряє, але саме в ній може накопичуватися бруд та жир. Через гострі краї петлі потрібно очищати обережно за допомогою тканини. Якщо ж забруднення сильні, то можна скористатися пароочисником.
Як помити посудомийну машину: дивіться відео
Чому очищення посудомийної машини важливе?
Гігієна. Тепле та вологе середовище сприяє розвитку бактерій та цвілі, які можуть потрапляти на посуд.
Якість миття. Чисті фільтри й розпилювачі забезпечують рівномірне надходження води.
Відсутність запахів. Видалення залишків їжі та жиру допомагає уникнути неприємного запаху.
Економія ресурсів. Доглянута посудомийна машина працює ефективніше, витрачаючи менше води й електроенергії.
Довший термін служби. Регулярне очищення зменшує знос й потребу в ремонті.
До слова, апельсинова шкірка може бути використана як природний освіжувач повітря для посудомийної машини, пише City Magazine. Шкірки апельсина перебивають затхлі запахи та надають посуду свіжий цитрусовий аромат без хімічних добавок.
