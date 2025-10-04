Восени дуже важливо обрізати рослини для того, щоб вони краще перезимували, а вже навесні потішили пишним цвітінням. У жовтні в саду є важливе завдання для садівників, яке варто виконати якнайшвидше.

Плетисті троянди потрібно обрізати, так само як і кущові, пише 24 Канал з посиланням на Mirror. У жовтні треба слідкувати за погодою й обрати найкращий день для обробки квітів.

Коли обрізати плетисті троянди?

Садівник Монті Дон каже, що троянди треба встигнути обрізати ще до заморозків. Плетисті троянди цвітуть на пагонах, вирощених навесні, тож зараз їх вже можна обрізати. Ця обрізка є необхідною, якщо ви хочете, щоб квіти цвіли наступного року. Потрібно видалити мертві й відмираючі гілки, щоб залишити місце для нового росту.

Садівник додав, що дуже важливим є використання гострих інструментів для обрізки. Завдяки ним зрізи будуть чистішими, а ще гострий секатор не пошкодить рослину.



Плетисті троянди потребують обрізки / Фото Pinterest

Перед обрізанням потрібно видалити ознаки пошкодження троянд. Дачник каже прибирати пошкоджену чи перехрещену поросль старого куща. Її можна обрізати прямо до землі. Стебла варто розкинути віялом в горизонтальному положенні, прив’язавши до дроту чи решітки. Бічні пагони, які ростуть з основних стебел скоротити до короткого куща з парою листочків.

Плетисті троянди рекомендовано обрізати трохи вище бруньки, яка вказує в тому напрямку, в якому садівники хочуть, щоб виросло нове стебло. Монті Дон зазначив, що повинен бути ефект рельєфу горизонтального росту з обрізаними бічними пагонами, що проходять вздовж їхньої довжини

В осінню пору троянди досить вразливі до грибкових інфекцій, пише Express. Листя квітів може атакувати чорна плямистість, яка з'являється в сезон дощів. Для профілактики потрібно регулярно збирати та знищувати опале листя, видаляти заражені стебла, та використовувати мульчування для захисту.

Як підготувати троянди до зими?