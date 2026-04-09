Яку вафельницю обрати на кухню: це треба знати перед покупкою

Вафлі – один з улюблених сніданків багатьох. Якщо хочеться насолоджуватися цією стравою не лише в закладах, але й вдома, варто задуматися над покупкою вафельниці.

Попри те, що вафельниця видається доволі простим та зрозумілим у використанні кухонним приладом, відмінності в дизайні, матеріал пластин, і навіть форма можуть суттєво вплинути на результат. Тож на що звернути увагу, аби обрати оптимальний варіант під свій запит, пише Buyers Guide.

Як вибір вафельниці впливає на приготування вафель?

Вафельниця готує тісто між двома нагрітими пластинами, і саме вони визначають структуру вафлі та те, наскільки вона буде рум’яною. Втім, чимало залежить і від глибини пластини, розташування нагрівального елемента та стабільності температури.

Ось які бувають пластини:

дрібні у решітку – з ними виходять тонші вафлі, що готуються швидше, а внутрішня частина в них світліша;

– з ними виходять тонші вафлі, що готуються швидше, а внутрішня частина в них світліша; глибокі з решіткою – в результаті отримаєте товстіші вафлі з більшими "кишенями" та довшим приготуванням;

– в результаті отримаєте товстіші вафлі з більшими "кишенями" та довшим приготуванням; круглі – чудово підходять для красивої оригінальної подачі;

– чудово підходять для красивої оригінальної подачі; квадратні чи прямокутні – максимізують площу поверхні та дають рівніші краї;

– максимізують площу поверхні та дають рівніші краї; обертові – дозволяють рівномірніше розподілити тісто.

Та перед тим, як обирати конкретні функції вафельниці, слід спершу визначитися, які саме вафлі ви хочете готувати – адже варіантів більше, аніж може здатися на перший погляд.

Які існують типи вафельниць?

Коли мовиться про вибір вафельниці для дому, не можна просто вхопити перший-ліпший прилад – адже згодом може виявитися, що готує він зовсім не ту страву, що ви очікували. Отож, зазвичай виділяють 4 основні типи вафель, і для кожної потрібен окремий прилад, або ж окрема пластина.

Бельгійські

Ці вафельниці призначені для випікання товстих, пишних вафель з глибокими кишенями, що досягають близько 2 – 3 сантиметрів. Зазвичай вони мають круглу чи квадратну форму.

Бельгійські вафлі відомі своїми глибокими сітчастими візерунками. Відповідні вафельниці спеціально розроблені так, аби рівномірно розподіляти досить велику кількість тіста та створювати хрустку зовнішню сторону, водночас залишаючи тісто всередині пухким.



Бельгійські вафлі / Фото Unsplash

Зважайте, що бельгійські вафлі через товщину готуються довше, пише Webstaurant.

Класичні

Такі вафельниці також часто називають американськими – вони створюють тонші та хрусткіші вафлі, схожі на бельгійські сітчастим візерунком, але кишені в них не такі глибокі.

Цей тип вафельниць має найбільш лаконічний та простий дизайн, а також їх найлегше зберігати, коли вони не використовуються.



Класична вафельниця – вдалий вибір для дому / Фото Pexels

Гонконзькі

Такі типи вафельниць створюють вафлі-бульбашки. Тобто замість "кишень" вафля має характерні кулясті виступи. Також такі вафлі шестикутні – і конструкція вафельниці дозволяє створювати великі повітряні кишені всередині випічки. Це повітря допомагає утримувати вологу, і в результаті виходить хрустка зовні, але м’яка всередині вафля.

Для тонких вафель

Якщо ви хочете вдома робити трубочки чи ріжки з вафель, тоді ця модель вафельниці – це саме те, що вам потрібно. Їх легко впізнати за майже плоскими пластинами із дрібним візерунком.



На вафельниці можна робити тонкі вафлі / Фото Shutterstock

Головне – надавайте вафлям потрібної форми, поки вони гарячі, адже потім вони почнуть кришитися й ламатися.

На що ще слід звернути увагу під час вибору вафельниці?

Крім типу безпосередньо вафельниці, на зручність приготування страви впливають ще кілька функцій. Тож перед покупкою слід обов’язково зважити, чи вони є в обраній вами моделі.

Ось на які моменти варто звертати увагу під час вибору.