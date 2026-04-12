М'ячики, гризунці та головоломки: добірка іграшок для песика

Багато людей помилково вважають, що іграшки для собак – це елемент розкоші, і до того ж зовсім не необхідний. Та насправді ці предмети дуже важливі для добробуту вашого улюбленця.

Спеціальні іграшки допомагають вашим чотирилапим друзям боротися з нудьгою, коли господаря немає поряд, дарують комфорт, коли пес нервує. Також іграшки запобігають розвитку у собак певних проблемних моделей поведінки, пише Humane World for Animals.

Які іграшки потрібні собакам?

Існує кілька типів іграшок – і усі вони потрібні вашому пухнастому улюбленцю в той чи інший момент. Далі детальніше поговоримо про кожен з них.

Активні іграшки

Тверді гумові іграшки бувають дуже різноманітних форм та розмірів, і собакам подобається гризти їх та носити з собою. А для песиків, що люблять перетягувати мотузки та гризти різні цікаві та незвичні текстури, ідеально підійдуть мотузкові та плетені іграшки у формі кістки з вузлуватими кінцями.



Собакам потрібні активні іграшки / Фото Pexels

Тенісні м’ячі часто стають улюбленими іграшками собак, але зважайте на те, що вони погано переносять жування. Щойно ви помітите, що м’яч пошкоджений, заберіть його – адже тоді він стає небезпечним для вашого улюбленця.

Іграшки-годівниці

Для того, аби зайняти вашого пса чи цуценя на години, достатньо дати йому просту іграшку, набиту ласощами. Зазвичай це великі гумові фігури, з яких псу досить важко діставати їжу, і для цього потрібно неабияк постаратися.

Кульки та кубики собака переміщує носом, зубами та лапами – і тільки тоді отримує смачний перекус. Такий тип іграшки ідеально підходить для песиків, що схильні надто швидко з’їдати їжу.



Годівниці допомагають деяким песикам / Фото Pexels

Іграшки для комфорту

Багато собак люблять м’які іграшки, тим часом інші ними не цікавляться взагалі. Але якщо ви вже вирішили купити для вашого песика плюшевого ведмедика чи зайця, слід звернути увагу на кілька моментів.

Деякі собаки люблять носити м’які іграшки з собою. Якщо ваш собака вважає іграшку своїм “компаньйоном”, тоді оберіть таку, яку досить легко носити.

А ось якщо ваш пес більше зацікавлений в тому, аби трясти чи “вбивати” свої м’які іграшки, потрібно обрати більшу, аби улюбленець не міг її випадково проковтнути. В такому випадку іграшка також має бути значно міцнішою.

Іграшки для цуценят

У період з 12 тижнів до 6 місяців цуценята втрачають молочні зуби, натомість в них починають прорізуватися дорослі. В цей час вони схильні гризти усе підряд, і для того, аби захистити дім від допитливого улюбленця, варто прибрати йому відповідну іграшку.

У такому випадку найкращими варіантами стануть міцні нейлонові кістки та гумові іграшки – вони не ламаються, їх важко проковтнути, і вони легко витримають тижні безперервного розгризання.



У цуценят ріжуться зуби / Фото Pexels

Окрім того, на ринку є чимало спеціальних іграшок для прорізування зубів у цуценят – деякі з них можна заморожувати, аби зменшити біль у яснах у тварини, а на інші наносяться заспокійливі засоби.

Іграшки для сліпих собак

Якщо ваш собака вже старий та поступово втрачає зір, він все ще має нюх, смак, слух та дотик. У такому випадку під час вибору іграшок потрібно зосередитися на моделях, що видають якісь звуки, а також пахнуть.

Наприклад, намазування їжі на нейлонові кістки, наповнення гумових іграшок їжею та ховання смаколиків у коробках-головоломках спонукатиме сліпих собак до гри та дослідження.

Як зацікавити собаку іграшкою?

Дослідники вважають, що собаки сприймають іграшки так само як вовки сприймають здобич, пише American Kennel Club. Відтак їм подобаються іграшки, що пахнуть їжею, видають якісь шуми – а також такі, які можна принаймні спробуваати розірвати.

А ось тихі, тверді іграшки викликають у песиків набагато менше інтересу. Якщо собака не може погризти їх, розірвати чи змусити видавати якісь звуки, то в чому тоді сенс гри?

Окрім того, ваші пухнасті улюбленці набагато більше цікавляться новими іграшками, а ось до старих досить швидко втрачають інтерес. І тому найкраще буде періодично ховати частину іграшок, а коли песик про них вже забуде, повертати їх – так в нього постійно зберігатиметься інтерес до гри.

