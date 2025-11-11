Втрата тепла зменшиться на 39%: вікторіанський метод може скоротити рахунки
- Вікторіанський метод збереження тепла пропонує використовувати важкі штори та тканинні ущільнювачі для зменшення втрат тепла через вікна та двері.
- Додаткова теплоізоляція вхідних дверей може бути досягнута за допомогою спіненого каучуку, що допомагає уникнути промерзання.
Зігріти холодну кімнату в осінню пору можна доволі просто без додаткових витрат. Потрібно лише скористатися цікавим вікторіанським методом.
У високих квартирах чи будинках доволі важко обігріти всю кімнату навіть при ввімкненому опаленні, пише 24 Канал з посиланням на Express. У такому випадку не обов’язково підвищувати температуру у конвекторі. Є просте рішення, яке допоможе зменшити рахунки за комунальні послуги.
Як зігріти кімнату в холодну пору?
Зігрітися вдома можна завдяки теплому пледу, шкарпеткам чи грілці, але також можна спробувати старий метод енергоефективності. Вікторіанський метод збереження тепла знову набуває популярності.
Щоб зупинити протяги й зберегти тепло, потрібно повішати важкі штори на внутрішніх дверях, а також біля вхідних дверей. Уздовж підлоги варто додати ще тканинній ушільнювач, щоб тепло залишалося в кімнаті. Усе це можна зробити без додаткових витрат.
Штори в кімнаті здатні зберегти тепло / Фото Pexels
Щільні штори здатні зменшити витрати тепла через вікна до 33%, а у старих будинках навіть до 39%. Завдяки правильному текстилю, температура в кімнаті може піднятися на 1 – 2 градуси.
Штори потрібно повісити на карнизі. Обирайте вовняний матеріал, який найкраще зберігає тепло. Якщо поряд з дверима є якісь щілини – то закрийте їх герметиком. Для вікон використовуйте важкі штори, які також добре збережуть тепло. Вже за кілька днів кімната стане набагато теплішою.
Промерзання вхідних дверей можна уникнути, використовуючи спінений каучук для теплоізоляції, йдеться на ютуб-каналі "Наша дача". Придбайте спінений каучук у рулоні товщиною 1 сантиметр.
Перед нанесенням потрібно підготувати поверхню – ретельно очистити двері від пилу, бруду та жиру, щоб забезпечити міцне зчеплення клею. Далі зніміть захисну плівку й рівномірно нанесіть матеріал, уникаючи складок та повітряних бульбашок.
Які ще лайфхаки треба знати?
Серед порад, як зігрітися вдома без обігрівача, рекомендується використовувати фланелеву постільну білизну, електричну ковдру та грілку з теплою водою.
Алюмінієва фольга відбиває тепло назад у приміщення, що дозволяє зекономити на опаленні до 30%.
Часті питання
