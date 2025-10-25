Протягу більше не буде: утеплюємо вхідні двері за копійки

Коли стає прохолодно – треба потурбуватися про герметичність вхідних дверей, інакше протяг докучатиме до весни. На щастя, для цього не потрібно особливих зусиль чи витрачати багато грошей.

Утеплення вхідних дверей – це обовʼязковий пункт у підготовці до зими, якого точно не варто уникати. Як зробити це швидко і без витрачання грошей – розповідає 24 Канал з посиланням на "Все про двері".

Як швидко і дешево утеплити вхідні двері?

Найперше слід приділити увагу щілинам. Їх можна заклеїти по периметру гумовим або поролоновим ущільнювачем. Зробити це зможе кожен, а матеріали коштують недорого. Для металевих дверей краще підійдуть гумові або магнітні ущільнювачі, для дерев'яних – силіконові або пінополіуретанові.

Стрічка для утеплення – дешевий та дієвий засіб / Фото "Будпомічник"

Тепер – наповнення дверного полотна, коли йдеться про металеві двері. Його можна утеплити за допомогою мінеральної вати або пінопласту.

До речі, знайти утеплювачі за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Для зазору під дверима найкраще використати ватин або поролонову стрічку. Це швидкий і дієвий спосіб гарантувати відсутність протягу з цієї щілини, радить портал "Будпомічник".

Щілину під дверима можна усунути за допомогою спеціального пластикового або гумового порогу. Їх можна придбати у будь-якому будівельному магазині.

Ще один лайфхак на зиму