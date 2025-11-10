Що дешевше – мити посуд вручну чи у посудомийці: відповідь точно здивує

Миття посуду – це неприємний обов'язок, який більшості людей зовсім не подобається. І незалежно від того, чи ви використовуєте посудомийну машину, чи миєте посуд вручну, цей процес вимагає чимало енергії.

Якщо вам цікаво, який метод миття посуду більш екологічний та дешевий, ви не одні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Який метод миття посуду найдешевший?

Може видатися, що миття посуду вручну – це найбільш економний варіант з усіх, адже посудомийка використовує не лише воду, але й електроенергію. Втім, для багатьох може виявитися сюрпризом, що саме використання посудомийки буде більш корисним для навколишнього середовища.

Виявляється, у порівнянні машинного миття посуду з ручним, саме посудомийка призводить до менш ніж половини викидів вуглекислого газу та набагато меншого споживання води, пише Homes & Gardens.

Наприклад, за 10 років використання посудомийної машини призводить до викиду 2090 кілограмів парникового газу порівняно з 5620 кілограмами під час ручного миття. Окрім того, посудомийка використала 16 300 галонів води, а під час ручного миття довелося витратити 34 200 галонів.

Як зробити миття посуду максимально дешевим та екологічним?

Незалежно від того, як саме ви вирішите мити посуд, є кілька способів, що допоможуть максимально зменшити вуглецевий слід та заощадити на рахунках за воду.

Не мийте посуд перед завантаженням до посудомийної машини . Багато людей мають таку звичку, та більшість сучасних моделей посудомийних машин можуть видалити увесь бруд без попереднього полоскання – і працюють навіть краще, коли посуд брудніший.

. Багато людей мають таку звичку, та більшість сучасних моделей посудомийних машин можуть видалити увесь бруд без попереднього полоскання – і працюють навіть краще, коли посуд брудніший. Правильно завантажуйте посудомийну машину . Неправильно завантажена посудомийка означає, що принаймні частину посуду, якщо не весь, доведеться мити знову.

. Неправильно завантажена посудомийка означає, що принаймні частину посуду, якщо не весь, доведеться мити знову. Вимкніть режим сушіння з підігрівом . Цей режим може споживати на 11% більше електрики на одне завантаження.

. Цей режим може споживати на 11% більше електрики на одне завантаження. Вмикайте посудомийку тільки тоді, коли вона повністю завантажена .

. Якщо ви миєте посуд вручну, спершу його потрібно замочити. Якщо ви покладете посуд у раковину з мильною водою всього на 15 хвилин, ви зможете помити його згодом зі значно меншим використанням води.

