Йоржик завжди залишиться чистим: ось як його правильно мити

Саме йоржик для унітазу може стати джерелом неприємного запаху та бактерій, якщо не приділяти йому належної уваги. Проте на відміну від інших засобів для прибирання, його змінюють не так часто, тому регулярний догляд залишається особливо важливим.

Підтримувати його в чистоті зовсім не складно, потрібно лише дотримуватися базових правил, пише Martha Stewart.

Як дезінфікувати туалетний йоржик?

Найпростішою та найефективнішою звичкою вважається миття йоржика одразу після використання. Достатньо лише промити його гарячою водою, щоб змити залишки бруду й запобігти накопиченню бактерій.

Не менш важливо його правильно висушити. Після миття не варто ставити щітку в підставку. Її варто залишити на деякий час у провітрювальному місці, щоб стекла вода. Волога – це ідеальне середовище для розвитку мікроорганізмів, тому краще її уникати.

Окрім того, варто звертати увагу на підставку. Вона повинна мати отвори для вентиляції, які допоможуть уникнути застою вологи. Закрита ємність хоч і виглядає естетично, але сприяє появі запаху та бактерій.

За підставкою теж потрібно доглядати. Її потрібно регулярно мити чи протирати дезінфікуючими засобами й добре висушувати. В іншому випадку вона сама стане джерелом забруднення для щітки.



Треба доглядати за щіткою і підставкою

Якщо йоржик використовується часто, його варто глибоко очищати приблизно раз на тиждень. Для цього підійде замочування у дезінфікуючому розчині – це може бути відбілювач з оцтом чи перекис водню, а також розчин соди чи навіть гаряча вода з миючим засобом. Йоржик в такому розчині варто залишити на 10 – 15 хвилин для повного очищення.

Проте навіть при регулярному догляді йоржик не служитиме вічно. Його рекомендовано змінювати кожних 6 – 12 місяців, якщо щетина втратила форму, змінила колір чи виглядає зношено.

Слід розуміти, що стара річ гірше очищає і може накопичувати більше бактерій, тому варто встановити звичку змінювати його раз на рік.

До слова, експертка Кей Мітчелл рекомендує використовувати відбілювач двічі на день для підтримки чистоти унітазу, відмовившись від йоржика, пише Express. Для важкодоступних місць під обідком вона використовує спеціальні пінні засоби, а для видалення іржі радить застосовувати таблетки для посудомийної машини.

