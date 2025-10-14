Зібрати волоські горіхи – це лише половина справи, їх ще й потрібно почистити. Роками для цього використовували молоток та витрачали багато часу, але насправді все можна зробити куди простіше.

Щоб начистити цілу гору волоських горіхів за лічені хвилини, вам навіть не потрібно брати до рук молотка чи інших важких предметів. Яким дієвим способом варто скористатися натомість – розповідає 24 Канал з посиланням на Dzien dobry.

Буде цікаво Шкаралупа відлітатиме сама: додайте у воду до яєць один інгредієнт

Як швидко почистити горіхи?

Один з найпростіших способів – використання духовки. Розкладіть волоські горіхи на деко й поставте в духовку, розігріту до 50 градусів.

Гору горіхів можна почистити за секунди / Фото Pixabay

Залиште дверцята трохи відчиненими, щоб був доступ повітря. Сушіть горіхи приблизно 15 – 25 хвилин. Після такого сушіння горіхи можна розбирати практично голими руками, але треба дати їм повністю охолонути.

Який спосіб підкорив інтернет?

А ще можна зробити так, що шкаралупа практично відлітатиме сама. Для цього горіхи треба проварити 15 – 20 хвилин і дати охолонути. Тепер беремо ніж або інші девайси – і очищення горіха займатиме секунди, розповідає ютуб "Українські смаколики".

Як варити горіхи: відео

Корисний лайфхак