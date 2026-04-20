Як знищити воші у курей: українка все детально розповіла
- Пероїди, або курячі воші, викликають захворювання малофагоз, особливо поширюються навесні та восени, і можуть переносити сальмонельоз.
- Для боротьби з паразитами використовуються комплексні заходи: обробка курника інсектицидами, обробка курей розчином "Бутокс", а також підтримка чистоти і вентиляції в курнику.
Пероїди – це дрібні паразити, яких часто називають курячими вошами. Вони спричиняють захворювання, відоме як малофагоз, і швидко поширюються серед домашніх курей.
Проблема не лише в дискомфорті для курей, йдеться на ютуб-каналі "June. My hobbies". Шкідники можуть серйозно впливати на їхній стан і продуктивність, тому важливо знати, як вчасно розпізнати зараження й що робити, щоб його позбутися.
Читайте також Без хімії: ось як знищити тарганів у домі звичайною харчовою содою
Українська птахівниця розповіла, чому виникає ця проблема, як її уникнути й чим обробляти курник, якщо воші вже з’явилися.
Від чого з’являються воші у курей?
Паразити можуть жити не лише на курях, але й на індиках чи качках. Найчастіше зараження трапляється навесні та восени у період линьки, коли пір’я стає рідшим, а імунітет слабшає.
Основні джерела зараження:
- Нові птахи, які вже інфіковані;
- Дикі або перелітні птахи – голуби чи горобці;
- Заражений півень;
- Людина, яка може занести паразитів на взутті чи одязі.
Сприятливими умовами для розмноження є бруд у курнику, підвищена вологість, відсутність вентиляції й тіснота.
Про наявність вошей свідчать такі ознаки:
- Кури постійно чухаються й чистять пір’я;
- З’являються залисини та ранки;
- Поведінка стає неспокійною, порушується сон;
- Знижується або зникає несучість.
У молодих птахів зараження може призводити до ослаблення імунітету та повільного росту.
Зверніть увагу, що паразити становлять небезпеку не лише для птиці, але й для людей, оскільки можуть переносити сальмонельоз.
Як позбутися курячих вошей у курнику?
За словами авторки каналу, вона стикалася з цією проблемою двічі. Довелося комплексно обробляти курник і саму птицю – купати й висушувати курей, щоб уникнути переохолодження.
Щоб не допустити повторного зараження, після прибирання вона використовує інсектициди для профілактики. Препаратом "Фас-дубль" потрібно обробити усі важкодоступні місця в курнику, після чого постелити нову підстилку.
Такий самий засіб можна додавати в зольні ванни та гнізда. Якщо ж потрібного препарату не знайдеться, підійде інсектицидна пудра – її вистачить надовго.
Для обробки самих курей використовують розчин препарату "Бутокс", дотримуючись інструкції. Ним треба обробити шкіру, особливо в зоні під крилами, біля хвоста та в паху.
Обробку курей обов’язково поєднують з прибиранням курника в той самий день. Найзручніше це робити в теплу пору року. За необхідності процедуру повторюють 2 – 3 рази з інтервалом приблизно 8 днів.
Важливий момент! Працюючи з інсектицидами, потрібно завжди використовувати рукавички та маску, оскільки такі засоби токсичні. Також завжди слід дотримуватися інструкції виробника.
Такий підхід допоможе ефективно позбутися паразитів та зменшити ризик їх повторної появи.
Все про виведення вошей з курей: дивіться відео
Зверніть увагу, що есучість курей залежить від збалансованого раціону, пише Lima Biotechnoligy. Це означає, що їхня їжа має включати білки, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Для покращення якості яєць важливо додавати до раціону курей свіжу зелень, фрукти, овочі, цільнозернові культури та чисту воду.
Що ще варто прочитати?
Існують різні типи шлейок для собак: з кріпленням на спині, переднім кріпленням, подвійним кріпленням, Step-in та жилет, кожен з яких підходить для різних потреб і поведінки собаки.
Голуби бояться білого кольору, тому рекомендується оформити балкон у світлих тонах, щоб відлякати їх. Для відлякування голубів можна використовувати оцет, ефірні олії, компакт-диски, голографічні стрічки та звукові відлякувачі.
Часті питання
Чому воші з’являються у курей і які фактори сприяють їх розмноженню?
Які симптоми вказують на наявність вошей у курей?
Як ефективно позбутися курячих вошей у курнику?
