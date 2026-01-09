Чи здатен кисневий порошок впоратися з пригорілою сковорідкою: чесна відповідь
- Кисневий порошок не справляється з видаленням старого нагару на сковорідці після цілодобового замочування.
- Для очищення нагару рекомендується використовувати харчову соду, оцет і м'яку губку, а потім помити засобом для миття посуду.
Кисневий порошок рятує в багатьох ситуація. Він чудово справляється з брудним одягом та відчищає поверхні на кухні. Часто господині намагаються ним відчистити сковорідку, не вдаючись до зайвих зусиль.
Кисневий порошок доволі простий у користуванні, пише 24 Канал з посиланням на тікток Марини Куліченко. Потрібно лише розвести його у гарячій воді, щоб розпочалася реакція, а далі занурити одяг чи якусь річ для відчищення.
Чи відмиває кисневий порошок пригорілу сковорідку?
Часте користування сковорідкою призводить до накопичення жирних відкладень та нагару. Звичайний засіб для миття посуду не здатен впоратися з цією проблемою, тож дівчина вирішила перевірити кисневий порошок.
Вона занурила сковорідку в шиплячий розчин на цілий день, але це нічого не дало. Кисневий порошок не впорався зі старими відкладеннями, тому варто скористатися іншим методом.
Чи може кисневий порошок відчистити нагар: дивіться відео
Посуд з нержавіючої сталі часто страждає від пригорілих слідів. Він доволі міцний, добре утримує тепло, а за правильного використання їжа до нього не пристає. Та з часом навіть найкращі сковорідки втрачають вигляд через чорний нагар на дні та стінках.
Є простий та перевірений спосіб, який добре справляється з нагаром, пише Martha Stewart. Для його використання не потрібні дорогі чи агресивні засоби. До списку входить м’яка губка, засіб для миття посуду, харчова сода та оцет.
Потрібно засипати сковорідку содою та оцтом, щоб виникла реакція, а тоді відчистити все дротиком. Останній момент – додаткове миття засобом для миття посуду, щоб позбутися залишків соди та різкого запаху оцту.
Кисневий порошок працює в різних ситуаціях, але у випадку з сильним нагаром він безсилий, тому все ж таки варто скористатися іншим методом.
