Як обрати ліжко на роки: зверніть увагу на ці моменти

Ліжко – це не просто чергова покупка для дому, а насамперед інвестиція у сон, відпочинок та гарне самопочуття. Тому обирати його варто вкрай ретельно, зважаючи на індивідуальні запити.

В середньому третину свого життя людина проводить у ліжку. Найчастіше його купують щонайменше на декілька років. Отже, обрана модель має бути міцною та комфортною, а ще – вдало вписуватися в інтер’єр оселі. Які фактори варто врахувати при виборі ліжка, розповідає Ideal Home.

На що звернути увагу під час вибору ліжка?

Розмір спальні

Один з пріоритетних, хоча й часто недооцінених факторів. Якщо його не врахувати на етапі покупки, зрештою, можна опинитися у ситуації, коли ліжко не залишає місця для проходу або ж взагалі не влазить у кімнату.

Звісно, більше ліжко забезпечує більше місця, щоб розтягнутися та рухатися протягом ночі, що сприяє кращому сну. Водночас при цьому варто реалістично оцінити, як його габарити "впишуться" у спальню.

Каркас

Каркас ліжка має два призначення. По-перше, він забезпечує підтримку матраца; по-друге, своїм дизайном може задати тон усій спальні.

Серед варіантів каркаса:

суцільні ламелі – матрац спирається на дерев’яні рейки, розташовані вздовж каркаса. Такий тип сприяє циркуляції повітря;

– матрац спирається на дерев’яні рейки, розташовані вздовж каркаса. Такий тип сприяє циркуляції повітря; міцні та фіксовані планки – чудовий варіант, якщо хочеться, аби ліжко було твердішим та давало кращу підтримку для спини;

– чудовий варіант, якщо хочеться, аби ліжко було твердішим та давало кращу підтримку для спини; пружинні ламелі – ідеальний варіант для людей, що мають неспокійний сон. Таке ліжко поглинатиме нічні рухи, а також допоможе подовжити термін служби матраца.

Матеріал каркаса

Витрачати тисячі гривень на матраци немає сенсу, якщо попередньо не придбати відповідні каркаси. Експерти рекомендують обирати з:

твердих порід дерева – наприклад, дуба. Він стійкий до вологи та досить довговічний;

сталі – міцний матеріал, що підходить для сучаснішого дизайну.



Додаткове місце для зберігання

Якщо спальня або й уся квартира – невеликі, кожен куточок простору має бути функціональним. Місце між каркасом ліжка та підлогою може легко перетворитися на досить містку "комору".

Якщо потрібні додаткові шафи, слід обирати ліжка, що мають гарнітур з висувними ящиками тощо.

Який матрац обрати?

Ліжко не буде облаштоване повністю без якісного матраца. Вибір настільки великий, що легко розгубитися, пише The Guardian. Тож розповідаємо, які є основні типи, і на що звернути увагу.



Матраци з пружинними блоками

Містять сотні чи навіть тисячі міцних пружин, кожна з яких вшита у тканинну кишеню, щоб ізолювати рухи. Такі матраци ефективно виконують свої функції, а також є екологічнішими, аніж варіанти з пінопласту.

Матрац з піною з ефектом пам’яті

Іноді матрацна піна – це звичайний поліпінопласт, але у матрацах з ефектом пам’яті використовують дорожчий та щільніший тип, що забезпечує чудову підтримку, а також амортизацію. Перевага такого матраца в тому, що він дарує баланс між комфортом та ортопедичною підтримкою, а також добре ізолює рухи.

Гібридний матрац

Поєднує пружинні блоки та піну з ефектом пам’яті. Завдяки мікропружинам повторює контури тіла, має добру амортизацію та чудово ізолює рухи. Крім того, краще забезпечує контроль температури.

Втім, універсально ідеальних моделей не існує, тож навіть гібридний матрац потрібно підбирати відповідно до власних потреб.

