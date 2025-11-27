Не впізнаєте власний тюль: що додати до прання для білосніжного кольору

Тюль не переться так часто, як одяг, тому з часом накопичує на собі порох та бруд, що утворюють сірий наліт. Щоб вивести неприємний запах та зробити його знову білосніжним, потрібно скористатися простим методом.

Повернути первісну білизну тюлю можна завдяки використанню спеціального домашнього розчину, пише 24 Канал з посиланням на Kobieta w INTERIA.PL.

Як зробити тюль знову білосніжним?

Очистити тюль від бруду можна завдяки використанню харчової соди. Цей метод прання використовували ще наші бабусі. Сода є натуральним та недорогим продуктом, яка добре виводить сірі плями й нейтралізує запах.

Потрібно лише насипати дві столові ложки харчової соди до барабану пральної машини чи розчинити у воді, якщо перете вручну. Тюль потрібно прати в делікатному режимі, на невеликих обертах. Сода є чудовим м’яким відбілювачем, яка не пошкодить волокна. Після прання тюль знову стане білосніжним, м’яким та приємним на дотик.



Тюль можна легко відіпрати / Фото Freepik

Відбілити тюль можна ще іншим способам. Потрібно налити в тазик теплу воду, розвести 50 грамів прального порошку та 2 столові ложки соди. Тюль замочіть на 30 хвилин, а далі виперіть у пральній машинці.

А ще після основного прання, її можна прополоскати у воді з невеликою кількістю оцту, щоб видалити всі залишки мийного засобу.

Якщо ж соди немає, то є вигідна альтернатива – лимонна кислота. Потрібно взяти два пакетика й залити теплою водою у тазику, а тоді замочити тюль на дві години й випрати у пральній машинці.

Блогерка Софія Сізова рекомендує додавати 2 таблетки ацетилсаліцилової кислоти та столову ложку соди під час прання тюлю, щоб зробити його білосніжним. А ще для відбілення тюлі можна замочити його у воді з трьома ложками солі та кількома краплями зеленки, щоб видалити бруд і відбілити тканину.

Які ще є цікаві лайфхаки?