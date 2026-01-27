Пеларгонія пишно зацвіте навесні: зробіть це з нею прямо зараз, щоб "розбудити"

Пеларгонія – це досить ніжна рослина, і багато квітникарів сумують, коли восени доводиться з нею прощатися. Втім, якщо занести її у приміщення в горщику, вона може легко перенести навіть дуже холодну зиму.

Зимівля герані та пеларгонії – це завдання, з яким квітникарі часто припускаються помилок. Та потрібно не тільки дати рослині пережити холоди, але й "розбудити" її навесні, аби вона знову потішила цвітінням, пише Rural Sprout.

Цікаво Ось що насправді відбувається, коли ви залишаєте зарядники у розетці

Що робити, щоб пеларгонію успішно перезимувала?

Якщо пеларгонія росте в саду, на зиму її потрібно заносити у приміщення – інакше вона не переживе морозів. Втім, є одне застереження – якщо ви посадите її у старий ґрунт, трюк не спрацює. Тож потрібно повністю викопати пеларгонії, ретельно очистити коріння та пересадити всю рослину у горщик відповідного розміру зі свіжим ґрунтом.

Щойно ви це зробите, поставте горщик на сонячне вікно, аби пеларгонія отримала максимум світла. Головне, аби температура не опускалася нижче, ніж 4 градуси. Взимку пеларгонії потребують такого самого поливу, як і решта кімнатних рослин – але меншого, ніж влітку. Тримайте горщики якомога далі від джерел тепла.

Як змусити пеларгонію знову цвісти навесні?

Якщо регіон теплий, герані з укриттям можуть зимувати на вулиці (головне, аби температура не падала нижче нуля градусів). У такому випадку рослина почне випускати нове листя та цвісти, щойно погода стане теплішою. Втім, рослинам, що перезимували в приміщенні, потрібно буде приділити трохи більше уваги, пише The Spruce.

Починайте підживлювати герань збалансованим рідким органічним добривом, розведеним у чотири рази, у квітні. Після цього протягом кількох тижнів потрібно поступово загартовувати герань, а ось винести рослину на вулицю можна вже тоді, коли вночі температура не опускатиметься нижче, ніж 10 градусів.

Які ще лайфхаки варто знати дачникам?