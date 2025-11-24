Хитрощі з WD-40, про які ніхто не знає: вони шалено корисні

Більшість сезонних проблем може вирішити спрей WD-40. Ми звикли використовувати його проти скрипу у дверях, втім його універсальність куди більша.

Завдяки синьо-жовтому балончику спрею можна владнати чимало побутових справ, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Як використовувати WD-40 у побуті?

Запобігання утворення криги

У морозяні дні замерзлий замок – типова проблема. Щоб уникнути її, потрібно зробити кілька розпилень спрею, які допоможуть витіснити вологу й запобігти утворенню криги. Обробіть замки й петлі заздалегіль, щоб зранку не було ніяких "сюрпризів".

Відштовхування снігу з лопати

Щоб мокрий сніг не налипав на лопату, її потрібно обробити тонким шаром спрею.



WD-40 можна обприскати на лопату / Фото Freepik

Захист гумових ущільнювачів

З часом гумові ущільнювачі на дверях чи вікнах висихають й втрачають еластичність. Спрей створить захисний бар’єр, щоб вони не пропускали холод.

Захист чобіт

Легке обприскування зовнішньої поверхні взуття створить захисну плівку, яка буде відштовхувати воду та запобігатиме появі соляних розводів.

Покращення ковзання сан

Тонкий шар спрею потрібно нанести на поверхню санів чи ковзанів, щоб вони ковзали значно легше.

Захист від морозу авто

Фахівці радять обробити замки, краї дверей та склоочисники WD-40 – і тоді вони не примерзнуть навіть у сильний мороз.

Спрей є універсальним помічником, який може спростити життя у багатьох випадках. З ним побутові справи стають набагато простішими.

Які є ще цікаві лайфхаки?