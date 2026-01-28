Як не пустити мишей у сарай і курник: перевірені способи для зими

Гризуни з’являються там, де є тепло і корм. Сараї та курники підходять для цього найкраще, особливо в холодну пору року.

Їх присутність швидко створює проблеми – псується зерно, вони шкодять стіни та підлогу, а птиця постійно нервує, повідомляє Farmer. Тому захист варто починати з усунення тих умов, які є комфортними для гризунів.

Як уберегти сарай і курник від мишей та щурів?

Потрібно перевірити всі місця через які миші можуть потрапити у будівлю. Усі щілини, отвори біля фундаменту, місця входу труб або вентиляції потрібно закрити. Найкраще це робити металевою сіткою або цементним розчином, бо дерево й піну гризуни прогризають легко.

Зерно не повинно зберігатися у мішках або відкритих відрах. Краще використовувати металеві баки з кришками. Розсипаний корм у курнику – пряме "запрошення" для мишей.

Важливу роль відіграє чистота. Стару підстилку, залишки корму, тирсу потрібно регулярно прибирати. У таких умовах кури краще несуться, а гризуни не будуть мати чим поживитися.

Якщо миші вже "прижилися", варто подумати, як їх вигнати. Перш за все це мають бути безпечні та екологічні методи. Попіл, вапно або зола, розсипані по периметру, створюють середовище, яке миші не люблять. Також допомагають різкі запахи – м’ята, полин, оцет.

Механічні пастки варто використовувати лише як додатковий захід. Отруту в курнику застосовувати категорично не можна, вона може зашкодити для птахів.

Як швидко утеплити сарай та курник?

Утеплення не лише зберігає тепло, а й зменшує привабливість приміщення для гризунів, пише Backyardchicken project. Щілини варто закладати сумішшю глини з тирсою або цементом.

Стіни можна утеплити зсередини плитами або щільним картоном, але обов’язково закрити їх дошками чи фанерою. Гризуни не повинні мати доступу до м’яких матеріалів.

