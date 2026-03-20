Від посуду до аксесуарів: що варто купити, коли заводите собаку

Собака – це вірний друг людини та неймовірний домашній улюбленець. Якщо ви наважилися його завести, передусім потрібно подбати про придбання кількох основних речей.

Рішення завести чотирилапого компаньйона – це не лише про вибір цуценяти та заповнення документів. Ваша оселя потребуватиме відповідного обладнання, адже стане домом і для тварини, пише Dog Trust.

Що потрібно купити для собаки?

Перш ніж привезти собаку до себе, потрібно подбати про його майбутній комфорт. Зокрема, придбати все необхідне для побуту песика.

Миски

Так, саме миски, у множині – адже їх доведеться змінювати залежно від віку собаки. Також улюбленцю потрібні окремі місткості для їжі та води, адже пиття для собак є дуже важливим, особливо влітку, пише Atlanta humane society. Поставити миски потрібно у прохолодне, сухе місце, бажано у затінку.

Корм та ласощі

Переоцінити важливість правильного харчування для собаки просто неможливо. Песики вже не живуть у дикій природі, а відтак повністю покладаються на людину у забезпеченні корисного раціону.

Корм не має містити жодних шкідливих добавок, консервантів та наповнювачів. Натомість у складі варто шукати корисні речовини: білки, вуглеводи, клітковину, мінерали та антиоксиданти.

А ось ласощі для собак – це чудовий спосіб зміцнити зв’язок з улюбленцем, коли ви знайомите його з новою територією; так пес зможе від самого початку асоціювати ваш дім із позитивними почуттями.

Ліжко чи килимок для собаки

Після того, як "їдальня" для тварини вже готова, час подбати про місце для сну. Багато господарів дозволяють песикам відпочивати на власному ліжку чи дивані – і через це не всі усвідомлюють важливість покупки окремої лежанки.

Залежно від температури, тварини часто змінюють місце для сну, а також відчувають більший комфорт, коли мають власне ліжко.

Нашийник

Коли ви почнете вигулювати свого песика, без нашийника не обійтися. Він може бути простим чи світловідбивним, аби тварину можна було легше помітити в темряві. Обов’язково до нашийника має бути закріплена бирка з іменем власника та адресою на випадок, якщо собака загубиться.



Цуценяті потрібний нашийник / Фото Pexels

Щітка для собак

Регулярне розчісування собаки – це ще один важливий обов’язок власника, про який на початку знають не всі. Та якщо ви не хочете, аби шерсть улюбленця сплутувалася, злипалася чи надмірно линяла, слід періодично проходитися щіткою по боках песика.

Іграшки для собак

Ігри є дуже важливими і для цуценят, і для вже дорослих собак – тож потрібно від самого старту забезпечити їх іграшками. Це допоможе улюбленцям спрямувати енергію у мирне річище, а також просто зробить їх щасливими.

Існує кілька типів іграшок, і кожна з них виконує свою функцію, пише професійний тренер собак Роберт Хаусманн:

пискучі іграшки – вони, виявляється, стимулюють природні мисливські інстинкти тварин, а також пропонують їм заспокійливе товариство. Особливо важливими вони є для маленьких цуценят;

– вони, виявляється, стимулюють природні мисливські інстинкти тварин, а також пропонують їм заспокійливе товариство. Особливо важливими вони є для маленьких цуценят; жувальні іграшки – сприяють здоров’ю зубів і водночас захищають ваші меблі та решту речей від небезпеки бути погризеними;

– сприяють здоров’ю зубів і водночас захищають ваші меблі та решту речей від небезпеки бути погризеними; інтерактивні пазли – кидають виклик когнітивним здібностям улюбленця та контролюють його психічне здоров’я;

– кидають виклик когнітивним здібностям улюбленця та контролюють його психічне здоров’я; м’ячі – ідеальні іграшки для розваг на свіжому повітрі. Це і зв’язок з власником через гру, і сприяння здоровому способу життя улюбленця.



Собаці потрібні іграшки / Фото Pexels

Заведення цуценяти чи дорослого собаки може бути водночас захопливим і виснажливим – у перші кілька днів доводиться думати про цілу купу речей. Та цей простий контрольний список допоможе не забути про найбільш основні речі – і ви зможете натомість зосередитися на встановленні зв’язку з новим другом.

