Огірки почнуть рости як шалені: посадіть поруч 7 рослин

Городники вже наприкінці зими продумують майбутні посадки. Серед фаворитів залишаються огірки, які вирощують майже всі дачники на своїх грядках. Щоб зібрати більше плодів, варто звернути увагу на правильне сусідство культур.

Обов’язковою умовою для гарного росту огірків є стабільний полив, пише Interia Kobieta. Найкраще овочі ростуть у пухкому, родючому ґрунті з високим вмістом гумусу.

Перед посівом землю бажано підживити компостом чи перепрілим гноєм. Це допоможе рослинам активніше рости та набирати силу.

Як покращити ріст огірків?

Все частіше городники вирощують огірки на опорах. Такий метод покращує провітрювання, зменшує ризик грибкових хвороб і робить збирання врожаю зручнішим.

Та навіть при гарному догляді огірки можуть плодоносити слабше, якщо поруч ростуть невдалі культури. А от правильно підібрані рослини здатні підтримати їхній розвиток, покращити стан ґрунту, привабити запилювачів та зменшити кількість шкідників.



Огірки поруч з певними рослинами будуть краще рости / Фото Pexels

Грамотно спланована грядка дозволяє рослинам не конкурувати між собою, а взаємно допомагати. У результаті можна скоротити підживлення та обробки, отримавши при цьому кращий урожай.

Які рослини є найкращими сусідами для огірків?

Квасоля та горох

Бобові культури збагачують ґрунт азотом завдяки взаємодії з бульбочковими бактеріями. Таке природне підживлення робить землю родючішою та полегшує огіркам доступ до поживних речовин.

Кукурудза

Для витких сортів міцні стебла кукурудзи можуть слугувати опорою. До того ж листя створює легке притінення, допомагаючи зберігати вологу в ґрунті та захищати його від перегрівання.

Кріп

Ця ароматна зелень приваблює комах-запилювачів і корисних хижаків, які допомагають контролювати попелиць та гусениць.

Морква та буряк

Коренеплодам потрібні глибші шари ґрунту, тому вони не конкурують з огірками за ті самі ресурси. Перевага їхня в тому, що вони заповнюють простір між рядками, стримуючи ріст бур’янів.

Цибуля-шніт

Насичений аромат цибулі відлякує чимало шкідників. У період цвітіння рослина приваблює запилювачів, тому її можна щороку саджати.

Які сорти огірків варто обирати?

Ранньостиглий гібрид "Акорд F1" підходить для відкритого ґрунту і теплиць, дає урожай через 40 днів, має стійкість до захворювань, пише NV. Сорти "Герман F1", "Кураж F1", "Зозуля F1" та "Квітневий F1" відомі високою врожайністю, стійкістю до хвороб і підходять для різних способів обробки огірків.

Які ще поради варто знати?