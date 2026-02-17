Огірки почнуть рости як шалені: посадіть поруч 7 рослин
- Для кращого росту огірків варто садити поруч з квасолею, горохом, кукурудзою, кропом, морквою, буряком та цибулею-шніт.
- Рекомендуються сорти огірків "Акорд F1", "Герман F1", "Кураж F1", "Зозуля F1" та "Квітневий F1" завдяки їх високій врожайності та стійкості до хвороб.
Городники вже наприкінці зими продумують майбутні посадки. Серед фаворитів залишаються огірки, які вирощують майже всі дачники на своїх грядках. Щоб зібрати більше плодів, варто звернути увагу на правильне сусідство культур.
Обов’язковою умовою для гарного росту огірків є стабільний полив, пише Interia Kobieta. Найкраще овочі ростуть у пухкому, родючому ґрунті з високим вмістом гумусу.
Читайте також Не у березні: коли треба сіяти огірки на розсаду
Перед посівом землю бажано підживити компостом чи перепрілим гноєм. Це допоможе рослинам активніше рости та набирати силу.
Як покращити ріст огірків?
Все частіше городники вирощують огірки на опорах. Такий метод покращує провітрювання, зменшує ризик грибкових хвороб і робить збирання врожаю зручнішим.
Та навіть при гарному догляді огірки можуть плодоносити слабше, якщо поруч ростуть невдалі культури. А от правильно підібрані рослини здатні підтримати їхній розвиток, покращити стан ґрунту, привабити запилювачів та зменшити кількість шкідників.
Огірки поруч з певними рослинами будуть краще рости / Фото Pexels
Грамотно спланована грядка дозволяє рослинам не конкурувати між собою, а взаємно допомагати. У результаті можна скоротити підживлення та обробки, отримавши при цьому кращий урожай.
Які рослини є найкращими сусідами для огірків?
Квасоля та горох
Бобові культури збагачують ґрунт азотом завдяки взаємодії з бульбочковими бактеріями. Таке природне підживлення робить землю родючішою та полегшує огіркам доступ до поживних речовин.
Кукурудза
Для витких сортів міцні стебла кукурудзи можуть слугувати опорою. До того ж листя створює легке притінення, допомагаючи зберігати вологу в ґрунті та захищати його від перегрівання.
Кріп
Ця ароматна зелень приваблює комах-запилювачів і корисних хижаків, які допомагають контролювати попелиць та гусениць.
Морква та буряк
Коренеплодам потрібні глибші шари ґрунту, тому вони не конкурують з огірками за ті самі ресурси. Перевага їхня в тому, що вони заповнюють простір між рядками, стримуючи ріст бур’янів.
Цибуля-шніт
Насичений аромат цибулі відлякує чимало шкідників. У період цвітіння рослина приваблює запилювачів, тому її можна щороку саджати.
Які сорти огірків варто обирати?
Ранньостиглий гібрид "Акорд F1" підходить для відкритого ґрунту і теплиць, дає урожай через 40 днів, має стійкість до захворювань, пише NV. Сорти "Герман F1", "Кураж F1", "Зозуля F1" та "Квітневий F1" відомі високою врожайністю, стійкістю до хвороб і підходять для різних способів обробки огірків.
Які ще поради варто знати?
Натуральне добриво з яєчної шкаралупи, цукру та бананової шкірки може активізувати ріст і цвітіння грошового дерева.
Заміокулькас можна підживлювати домашнім добривом з кропиви, соняшнику та кавовою гущею для стимуляції росту та появи нового листя.
Часті питання
Які умови є обов'язковими для гарного росту огірків?
Обов'язковою умовою для гарного росту огірків є стабільний полив та пухкий, родючий ґрунт з високим вмістом гумусу.
Які рослини є найкращими сусідами для огірків?
Найкращими сусідами для огірків є квасоля та горох, які збагачують ґрунт азотом, кукурудза, яка може слугувати опорою, кріп, що приваблює запилювачів, морква та буряк, які не конкурують за ресурси, та цибуля-шніт, яка відлякує шкідників.
Які сорти огірків варто обирати для високої врожайності?
Рекомендується обирати ранньостиглий гібрид "Акорд F1" для відкритого ґрунту і теплиць, а також сорти "Герман F1", "Кураж F1", "Зозуля F1" та "Квітневий F1", які відомі високою врожайністю та стійкістю до хвороб.