Що подарувати на День Валентина хлопцеві: поєднуємо приємність з користю

День Валентина – це день романтики та подарунків. Підготувати сюрприз не завджди легко, тому краще розглянути кілька варіантів.

Хлопці та чоловіки не завжди говорять про свої бажання, але вони точно розраховують на якусь приємність. Що може потішити других половинок у романтичне свято – розповідає Garnechki.

Що подарувати хлопцеві на Валентина?

Емоції та спільний час

Подарунок повинен бути яскравим та запамʼятатися на все життя. Масаж на двох, квитки на стендап, спільний майстер-клас, дегустація коктейлів – обирайте будь-яку активність, яка вас зблизить та дозволить весело провести час.

А оскільки Валентина припадає на вихідні, то поїздка навіть у найближчий будиночок поза містом подарує особливі емоції.

Щось практичне

У кожного хлопця є бажання чогось буденного, але покупка постійно відкладається. Нова бритва, худі улюбленого бренду, поповнення до колекції, яку він збирає все життя – треба лише трішки цікавості, щоб розчулити свою половинку.

Дрібничка для хобі

Якщо у хлопця є зацікавлення, про яке він може розповідати годинами – тоді тут все легко. Нова спортивна сумка, джойстик, підписка – тут є де "розгулятися".

Романтика

Це те, що запамʼятається назавжди. Фотоальбом зі спільними пригодами захочеться не просто переглядати, а й активно поповнювати. А ще варто вигадати щось цікаве на спільний вечір, щоб цей час разом був справді трепетним.

Чи повинен подарунок бути дорогим?

Подарунки – це завжди про увагу та знання партнера. Тому бюджет точно не може бути на першому місці, розповідає Onet.

Щоб не виникало неприємних ситуацій, краще заздалегідь обговорити з партнером приблизний бюджет. Це цілком екологічно та зріло, а ще – ніхто точно не залишиться ображеним.

