Не квіти й не цукерки: що подарувати на День вчителя
3 жовтня, 18:00
Не квіти й не цукерки: що подарувати на День вчителя

Альона Захарова
  • На День вчителя в Україні пропонують дарувати ароматну каву або чай, книги, рослини в горщику, сертифікати, або солодкий набір із "родзинкою".
  • Офіційно День вчителя в Україні почали відзначати у 1994 році, а міжнародний день вчителя щороку відзначають 5 жовтня.

У першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Традиційно школярі приходять до педагогів із квітами та коробками цукерок. Але якщо хочеться здивувати та подарувати щось корисніше й оригінальніше, варто подумати про інші ідеї.

Що подарувати на День вчителя?

  • Ароматна кава або чай 

Багато вчителів розпочинають свій день саме з чашки улюбленого напою. Гарний набір чаю чи кави стане не лише приємним, а й практичним подарунком. 

  • Книги 

Якщо ви знаєте літературні вподобання вчителя, то книга завжди безпрограшний варіант. Або ж можна обрати щось із професійної тематики – педагогічні поради, мотиваційні видання чи сучасну нон-фікшн літературу. 


Що подарувати на День вчителя / Фото Africa Images

  • Рослина в горщику 

На відміну від зрізаних квітів, кімнатна рослина буде тішити вчителя довгі роки й нагадувати про увагу учнів.

  • Сертифікат 

Якщо сумніваєтесь у виборі, подарунковий сертифікат – універсальне рішення. Це може бути магазин книг, косметики, кав'ярня або навіть квитки в театр.

  • Солодкий набір із "родзинкою"

Замість звичайних цукерок можна обрати коробочку з медом, натуральними горішками, фруктами чи крафтовими солодощами. 

Що відомо про День вчителя в Україні?

  • Як зазначає Day Today, у незалежній Україні день освітянина офіційно почали відзначати у 1994 році після того, як 11 вересня було видано Указ Президента України "Про День працівників освіти". Та ще задовго до цього дня працівники педагогічної сфери отримували почесті та вшановування як у світі, так і в самій Україні.
  • Міжнародний день вчителя щороку відзначають 5 жовтня. Саме цього дня, у 1966 році, в Парижі відбулася Спеціальна міжурядова конференція, на якій обговорювали роль і статус педагогів. Результатом стало ухвалення важливого документа з рекомендаціями щодо підвищення престижу вчительської професії задля розвитку якісної освіти.

Які традиції святкування Дня вчителя в Україні?

  • Зранку школярі вітають своїх педагогів квітами, листівками чи невеликими подарунками. У закладах освіти влаштовують святкові концерти – учні й студенти готують пісні, танцювальні номери та веселі сценки на честь своїх наставників.
  • Чимало шкіл практикують "День учнівського самоврядування", коли старшокласники на один день беруть на себе роль учителів і проводять уроки замість них.
  • Також першу неділю жовтня звучать щирі слова вдячності: учні дякують своїм педагогам за працю, терпіння й натхнення, які вони щодня вкладають у виховання та навчання дітей.

Зауважимо, що подарунок до Дня вчителя не обов'язково має бути дорогим – головне, щоб він був щирим і враховував смаки та інтереси тієї людини, яка щодня вкладає сили й серце у навчання дітей.

Часті питання

Які подарунки рекомендують дарувати на День вчителя?

Рекомендують дарувати ароматну каву або чай, книги, рослину в горщику, подарунковий сертифікат або солодкий набір із 'родзинкою'.

Коли в Україні офіційно почали відзначати День вчителя?

В Україні День вчителя офіційно почали відзначати у 1994 році після того, як 11 вересня було видано Указ Президента України 'Про День працівників освіти'.

Які традиції святкування Дня вчителя в Україні?

Традиційно школярі вітають педагогів квітами, листівками або невеликими подарунками, влаштовуються святкові концерти, а також проводиться 'День учнівського самоврядування', коли старшокласники тимчасово беруть на себе роль учителів.