У першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Традиційно школярі приходять до педагогів із квітами та коробками цукерок. Але якщо хочеться здивувати та подарувати щось корисніше й оригінальніше, варто подумати про інші ідеї.

Найкращі ідеї зібрав 24 Канал з посиланням на Her family.

Що подарувати на День вчителя?

Ароматна кава або чай

Багато вчителів розпочинають свій день саме з чашки улюбленого напою. Гарний набір чаю чи кави стане не лише приємним, а й практичним подарунком.

Книги

Якщо ви знаєте літературні вподобання вчителя, то книга завжди безпрограшний варіант. Або ж можна обрати щось із професійної тематики – педагогічні поради, мотиваційні видання чи сучасну нон-фікшн літературу.



Що подарувати на День вчителя / Фото Africa Images

Рослина в горщику

На відміну від зрізаних квітів, кімнатна рослина буде тішити вчителя довгі роки й нагадувати про увагу учнів.

Сертифікат

Якщо сумніваєтесь у виборі, подарунковий сертифікат – універсальне рішення. Це може бути магазин книг, косметики, кав'ярня або навіть квитки в театр.

Солодкий набір із "родзинкою"

Замість звичайних цукерок можна обрати коробочку з медом, натуральними горішками, фруктами чи крафтовими солодощами.

Що відомо про День вчителя в Україні?

Як зазначає Day Today, у незалежній Україні день освітянина офіційно почали відзначати у 1994 році після того, як 11 вересня було видано Указ Президента України "Про День працівників освіти". Та ще задовго до цього дня працівники педагогічної сфери отримували почесті та вшановування як у світі, так і в самій Україні.

Міжнародний день вчителя щороку відзначають 5 жовтня. Саме цього дня, у 1966 році, в Парижі відбулася Спеціальна міжурядова конференція, на якій обговорювали роль і статус педагогів. Результатом стало ухвалення важливого документа з рекомендаціями щодо підвищення престижу вчительської професії задля розвитку якісної освіти.

Які традиції святкування Дня вчителя в Україні?

Зранку школярі вітають своїх педагогів квітами, листівками чи невеликими подарунками. У закладах освіти влаштовують святкові концерти – учні й студенти готують пісні, танцювальні номери та веселі сценки на честь своїх наставників.

Чимало шкіл практикують "День учнівського самоврядування", коли старшокласники на один день беруть на себе роль учителів і проводять уроки замість них.

Також першу неділю жовтня звучать щирі слова вдячності: учні дякують своїм педагогам за працю, терпіння й натхнення, які вони щодня вкладають у виховання та навчання дітей.

Зауважимо, що подарунок до Дня вчителя не обов'язково має бути дорогим – головне, щоб він був щирим і враховував смаки та інтереси тієї людини, яка щодня вкладає сили й серце у навчання дітей.