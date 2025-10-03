В первое воскресенье октября в Украине отмечают День учителя. Традиционно школьники приходят к педагогам с цветами и коробками конфет. Но если хочется удивить и подарить что-то более полезное и оригинальное, стоит подумать о других идеях.

Лучшие идеи собрал 24 Канал со ссылкой на Her family.

Что подарить на День учителя?

Ароматный кофе или чай

Многие учителя начинают свой день именно с чашки любимого напитка. Хороший набор чая или кофе станет не только приятным, но и практичным подарком.

Книги

Если вы знаете литературные предпочтения учителя, то книга всегда беспроигрышный вариант. Или же можно выбрать что-то из профессиональной тематики – педагогические советы, мотивационные издания или современную нон-фикшн литературу.



Что подарить на День учителя / Фото Africa Images

Растение в горшке

В отличие от срезанных цветов, комнатное растение будет радовать учителя долгие годы и напоминать о внимании учеников.

Сертификат

Если сомневаетесь в выборе, подарочный сертификат – универсальное решение. Это может быть магазин книг, косметики, кофейня или даже билеты в театр.

Сладкий набор с "изюминкой"

Вместо обычных конфет можно выбрать коробочку с медом, натуральными орешками, фруктами или крафтовыми сладостями.

Что известно о Дне учителя в Украине?

Как отмечает Day Today, в независимой Украине день педагога официально начали отмечать в 1994 году после того, как 11 сентября был издан Указ Президента Украины "О Дне работников образования". Но еще задолго до этого дня работники педагогической сферы получали почести и чествования как в мире, так и в самой Украине.

Международный день учителя ежегодно отмечают 5 октября. Именно в этот день, в 1966 году, в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция, на которой обсуждали роль и статус педагогов. Результатом стало принятие важного документа с рекомендациями по повышению престижа учительской профессии для развития качественного образования.

Какие традиции празднования Дня учителя в Украине?

Утром школьники поздравляют своих педагогов цветами, открытками или небольшими подарками. В учебных заведениях устраивают праздничные концерты – ученики и студенты готовят песни, танцевальные номера и веселые сценки в честь своих наставников.

Многие школы практикуют "День ученического самоуправления", когда старшеклассники на один день берут на себя роль учителей и проводят уроки вместо них.

Также первое воскресенье октября звучат искренние слова благодарности: ученики благодарят своих педагогов за труд, терпение и вдохновение, которые они ежедневно вкладывают в воспитание и обучение детей.

Заметим, что подарок ко Дню учителя не обязательно должен быть дорогим – главное, чтобы он был искренним и учитывал вкусы и интересы того человека, который ежедневно вкладывает силы и сердце в обучение детей.