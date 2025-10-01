Пластикові контейнери використовують на кухні майже всі. Ці ємності є досить доступними й зручними. Та попри їхню популярність, вони не завжди є найкращим рішенням для зберігання продуктів.

Нерідко приготовлена їжа здатна вступати у взаємодію з пластиком, а це лише пришвидшить її псування, та ще й призведе до виділення шкідливих хімічних речовин, якщо контейнер виконаний з дешевого матеріалу, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Користуватися безпечніше скляними контейнерами, оскільки вони є кращою альтернативою, ніж пластикові.

Що не можна тримати в пластикових контейнерах?

Сире м’ясо та птиця

У закритому пластиковому контейнері створюються умови для розвитку небезпечних бактерій – кишкової палички чи сальмонели. У такому випадку м’ясо краще одразу готувати, або ж використовувати ємність зі скла.



У пластику краще не тримати сирого м'яса / Фото Pexels

Тверді сири

Не можна тримати сири у пластиковому контейнері, бо в ньому затримується волога, яка прискорює появу плісняви. Найкраще зберігати сир у пергаментному папері.

Яблука, банани та помідори

Деякі фрукти та овочі виділяють газ етилен, який накопичується в пластикових контейнерах, тому вони починають швидше псуватися. Банани, яблука та помідори краще тримати без упакування.

Трави та листова зелень

У пластику не варто тримати зелень, бо волога в ньому застоюється, тож зелень починає в’янути й вкриватися бактеріями. Тримати трави краще у відкритій ємності, а зелень – у вологому рушнику.

Гарячі страви

Не можна перекладати гарячу їжу в пластиковий контейнер, бо після конденсату утвориться сприятливе середовище для бактерій. Приготовані страви краще зберігати в скляних тарах.

Що не можна зберігати в холодильнику?

У холодильнику краще не зберігати вино, щоб не зіпсувати його смак, пише видання Martha Stewart. Не рекомендовано тримати на поличках ліки, бо вони можуть втратити свої властивості через холодні умови. Бажано не класти разом в холодильник різні фрукти, бо вони зможуть достигнути у холодильнику швидше та навіть зіпсуватися.