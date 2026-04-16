Это маленькое насекомое уничтожает до 400 вредителей: спасет растения без химии
Эти насекомые на первый взгляд выглядят неприметными, но если присмотреться внимательнее, то златоглазку можно узнать по большим глазам, прозрачным крыльям и зеленоватому телу. Это насекомое – настоящий спаситель растений от вредителей.
Золотоглазки способны уничтожить тлю или паутинных клещей, поэтому их принято считать естественными союзниками, пишет Interia Kobieta. Они не являются большими насекомыми, их длина достигает лишь 1,5 сантиметра.
Читайте также Посадите в апреле эти 5 многолетников: они очень быстро растут и зацветут за месяц
Какую пользу несут златоглазки?
Золотоглазки – это абсолютно безвредные насекомые. В холодные месяцы они могут искать тепло в квартирах или домах. Их привлекает тепло и свет, поэтому чаще всего появляются у окон и ламп.
Вид златоглазки / Фото Pinterest
С потеплением златоглазки становятся активными на улице. Взрослые особи питаются цветочной пылью, нектаром и медвяной росой, а вот настоящими героями сада являются личинки златоглазок. Они очень прожорливые, и их аппетит направлен преимущественно на тлю.
Оказывается, только одна личинка способна уничтожить до 400 вредителей. Кроме тли они питаются паутинными клещами, обычными клещами, белокрылками и яйцами колорадского жука.
Их присутствие в саду обеспечивает реальную поддержку в борьбе с вредителями, не используя при этом химические препараты.
Как привлечь златоглазок в сад?
Привлечь полезных насекомых на участок достаточно просто. Первое, что нужно сделать – ограничить использование химикатов в саду, поскольку инвазивные пестициды могут им навредить.
Кроме того, достаточно важна среда, богатая на цветущие растения. Особенно полезны цветы, которые долго дают нектар и пыльцу, поэтому на участке стоит высадить ромашку, бархатцы и чабрец.
Бархатцы привлекают златоглазок в сад, и параллельно отпугивают тлю благодаря характерному резкому аромату, пишут "Хорошие новости". А еще корневая система цветов выделяет в почву вещества, которые отпугивают нематод и других подземных вредителей. Таким образом бархатцы защищают растения не только сверху, но и под землей.
