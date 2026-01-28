Будут цвести пышнее, чем когда-либо: уделите 5 минут розам прямо сейчас

Конец января и начало февраля – это решающее время для роз, и от ухода за ними в этот период во многом зависит, насколько хорошо они будут цвести весной.

Многие люди ошибочно считают, что в саду зимой делать нечего – но именно сейчас важно выполнить одно простое задание с розами, иначе они завянут, а цветение не будет пышным и долгим, пишет Express.

Что нужно сделать с розами в январе и феврале?

В холодные месяцы, и особенно в январе и феврале, на кустах розы начинают накапливаться не только больные ветки, но и старые листья. И если просто оставить розу в покое вплоть до весны, эти части растения начнут высасывать из него энергию.

А энергия крайне нужна розам еще в самом начале роста, иначе на пышное цветение и быстрый рост новых побегов можно и не рассчитывать. Но помочь розам в быстром росте нужно уже сейчас, пока не стало слишком поздно.

Поэтому, говорится о своевременной обрезке. Если вы хотите получить больше цветов летом и весной, розу нужно правильно и качественно обрезать уже сейчас. Процесс этот на самом деле невероятно простой, но остается одной из важнейших садоводческих работ, которые нужно выполнить зимой.

Самая большая ошибка садоводов сейчас – это пропустить обрезку, или пытаться провести ее слишком аккуратно, не лишая куст лишних веток и листьев. Не бойтесь обрезать роза – ведь в конце зимы они, скорее всего, будут иметь много слабых побегов, поэтому сильная обрезка поможет увеличить размер и количество цветов.



Розы нуждаются в зимней обрезке / Фото Pexels

Как проводить обрезку роз?

Первое, что нужно сделать – это удалить все листья, что осталось на кусте, пишет Garden Design. После этого начинайте срезать сухостой. Узнать, что ветка мертвая, просто – разрежьте ее. Если внутри она коричневая, это мертвая древесина; если зеленая – живая. Обрежьте все мертвые ветки до основания.

Раскройте центр растения, удалив все перекрещенные ветви, которые могут тереться друг о друга, вызывая развитие болезней, а после этого обрежьте все тонкие, слабые побеги. Простое правило подсказывает, что срезать нужно все ветви, которые тоньше, чем карандаш.

Остальные побеги также нужно обрезать на сантиметр выше от глазка почки, что обращена наружу – так новые стебли будут расти в направлении почки наружу, а не внутрь. Делайте срезы под углом 45 градусов. Обязательное задание – уберите после обрезки весь мусор: листья, ветки и тому подобное. Они могут вызвать болезни, если оставить их под кустом.

