Орхидеи будут цвести всю зиму: сделайте сейчас одну простую вещь

Многие считают, что орхидеи – это чрезвычайно капризные растения, уход за которыми вызывает много трудностей. Но обеспечить частое и обильное цветение проще, чем может показаться.

Если вы хотите зимой насладиться невероятно ярким и обильным цветением любимых орхидей, уже сейчас нужно позаботиться об одной простой вещи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что сделать с орхидеями, чтобы цвели зимой?

Существуют сорта орхидеи, что радуют цветением только весной и летом, однако немало домашних орхидей способны и на зимнее цветение. Но для того, чтобы оно действительно произошло, следует выполнить несколько элементарных задач.

Прежде всего, нужно позаботиться об освещении и переставить орхидеи на солнечное окно, а также обеспечить стабильно теплую температуру. Кроме того, нужно следить за определенными изменениями в росте растения.

Как только вы заметите, что у орхидеи появляются желтые листья, его нужно немедленно обрезать. Многие растения начинают желтеть с наступлением зимы – но это не значит, что проблему можно игнорировать. Пожелтение листьев комнатных орхидей обычно является признаком того, что уход за цветком нужно изменить – возможно, нужно откорректировать полив или обеспечить большее количество солнечного света.



Орхидеи требуют особого ухода зимой / Фото Pexels

Впрочем, в некоторых случаях это также признак того, что листья нужно обрезать, ведь пожелтение могут вызвать болезни и вредители, и только обрезка листьев поможет убедиться, что проблема не распространится на остальные растения и его соседей. Также не забывайте удалять цветы после того, как цветение завершится, чтобы растение имело возможность зацвести снова.

Именно обрезка листьев орхидеи – это задача, что поможет растению удачно перезимовать и порадовать цветением. Кроме того, это надежное средство для растений, пострадавших от черной пятнистости – популярного среди комнатных растений заболевания.

Какие есть особенности зимнего ухода за орхидеями?

Цветоводам важно помнить, что зимой орхидеи нуждаются в значительно меньше воды – впрочем, это не значит, что полив можно полностью прекратить. Зимние требования орхидей к влажности такие же, как и летом – проблема заключается в том, что зимний воздух как правило суше, пишет Gardening Know How.

Поэтому растения нужно поставить в поддон с галькой и опрыскивать их несколько раз в день – и корни в том числе.

Что еще об уходе за комнатными растениями стоит знать?