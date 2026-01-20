Сон в мороз до -30: что советует украинка, которая была на 5 самых высоких горах

Холод ночью – это не только о погоде. Это о темноте, отсутствии стабильного тепла и ощущении, что организм не может расслабиться. В таких условиях сон становится поверхностным, а просыпание – тяжелым.

Впрочем, способы согреться существуют даже там, где мороз – привычное состояние. Их хорошо знают люди, для которых холод не исключение, а рабочая среда. Именно такими советами поделилась Антонина Самойлова в своем инстаграме. Спортсменка, которая ночевала на больших высотах и научилась сохранять тепло там, где это кажется невозможным.

Как спать и не мерзнуть?

Самый простой и одновременно эффективный способ – бутылка с горячей водой. Ее наполняют кипятком, заворачивают в полотенце и кладут под одеяло. Лучше всего размещать такую импровизированную грелку в ногах или между ногами – там тепло быстрее расходится по телу из-за большого количества сосудов.

Полезные советы от альпинистки: видео

Также стоит выбрать правильное термобелье. Для сна лучше всего подходит то, что изготовлено из 100% мериносовой шерсти. Оно сохраняет тепло даже в состоянии покоя и не создает эффекта "перегрева". Надевать ее стоит непосредственно перед сном.

Важно не оставлять открытыми шею и уши. Именно через эти зоны тело теряет много тепла. Баф, поднятый на затылок и уши, работает лучше обычного шарфа.

Отдельный пункт – телесный контакт. Сон под одним одеялом с другим человеком значительно теплее. Это не про эмоции, а про теплообмен. Количество сохраненного тепла в таких условиях возрастает ощутимо.

То же самое касается и домашних животных. Температура их тела немного выше человеческой, поэтому кот или собака под одеялом становится естественным источником дополнительного тепла.

Что стоит есть в прохладные дни?

В холодные периоды организму нужна энергия. Лучше выбирать теплые блюда с медленными углеводами – каши, супы, тушеные овощи, пишет Quora.

Они дают долгое ощущение тепла, а не короткий всплеск. Также стоит добавить продукты с белком и жирами – яйца, рыбу, орехи. Они поддерживают терморегуляцию и помогают телу не терять тепло ночью.

Какие советы стоит попробовать?