Есть несколько действенных средств: как защитить продукты от мышей
- Мыши и крысы могут проникнуть в дом через трещины и щели, поэтому важно герметизировать возможные входы, особенно осенью и зимой.
- Для отпугивания грызунов можно использовать эфирные масла, такие как мята и лаванда, а также специальные ультразвуковые устройства, которые безопасны для людей и животных.
Поздняя осень – это время, когда вся природа готовится к зимнему отдыху. В этот период полевые грызуны чаще заходят в дома в поисках тепла и пищи.
Мыши и крысы невероятно умные и быстрые. Они избегают контакта с людьми, передвигаются преимущественно ночью и мгновенно убегают на звук шагов. Пищевые остатки, крошки, содержимое мусорных баков и даже продуктовые запасы привлекают мышей, информирует 24 Канал со ссылкой на Prusator.
Как мыши попадают в дом?
Чтобы понять, как мыши проникают в дом, стоит обратить внимание на потенциальные места, через которые они могут попасть внутрь. Герметизация дома от грызунов особенно важна осенью и зимой.
Трещины, щели и приоткрытые дверцы – достаточные отверстия для мышей, ведь им нужно лишь несколько миллиметров пространства. Их ловкие лапки и острые когти позволяют быстро перепрыгивать пороги, лазить по фасадам и лестницам. Зимняя борьба с грызунами также предполагает поддержание чистоты. Следует прятать продукты, регулярно убирать крошки. Если в вашем доме есть подвал – не забудьте герметично закрывать двери.
Как защитить дом от грызунов?
Мыши и крысы имеют чрезвычайно развитое обоняние, то есть они очень чувствительны к запахам окружающей среды, информирует Aktywatory. Это можно использовать для их отпугивания – эфирные масла, такие как мята, лаванда или анис, известны тем, что отпугивают мышей.
Некоторые растения также имеют ароматы или свойства, которые эффективно отманивают грызунов. Это базилик, розмарин, лаванда, эстрагон, чеснок и нарцисс. Кроме того, у мышей очень чувствительный слух, поэтому звуки, которые издают совы, дикие птицы или другие хищники, могут их напугать. Существуют и специальные устройства, излучающие ультразвуковые волны – отпугиватели мышей. Они безопасны для людей и домашних животных, но неприятны для мышей и крыс.
