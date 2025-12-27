От вина до яиц: 7 невероятных продуктов, которые можно замораживать

Заморозка продуктов – это отличный способ убедиться, что они не испортятся даже за достаточно длительный срок. Впрочем, скорее всего, вы не пользуетесь морозильной камерой на максимум ее возможностей.

Морозильные камеры, оказывается, наиболее эффективны тогда, когда они заполнены – поэтому следует максимально использовать в них пространство и хранить там эти 7 невероятных продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Какие продукты можно заморозить?

Молоко

Если вы переоценили, сколько молока можете на самом деле выпить, не беда – его можно заморозить. Но если бутылка или пакет молока полный и неоткрытый, перед замораживанием следует вылить небольшое количество – ведь молоко расширяется во время замораживания.

Для того, чтобы разморозить молоко, на ночь его следует переложить в холодильник, а перед использованием хорошо встряхнуть, чтобы молоко и жир снова смешались.

Яйца

Большинство людей не задумываются о том, можно ли замораживать яйца, но, оказывается, можно! Разбейте яйца в небольшую миску и взбейте венчиком – и после этого можно переложить их в небольшие формочки для льда или пакеты, а потом кладите в морозилку.

Особенно полезно это в случае, если в некоторых рецептах вам нужно использовать только белки или желтки, и вы не знаете, куда девать остальные яйца.

Бананы

Бананы можно замораживать целыми, или нарезать их ломтиками. Замороженные бананы можно использовать сразу: они идеально подходят для приготовления смузи или интересного бананового мороженого.

Картофель

В темной прохладной кладовке картофель может храниться месяцами, и если его не использовать слишком долго, в конце концов он начнет прорастать. В таком случае морозильная камера – это хороший вариант, пишет Good Food.

Перед замораживанием картофель нужно очистить, крупно нарезать и бланшировать до готовности. Разложите картофель на противне так, чтобы ломти не касались друг друга и заморозьте до затвердевания. После этого можно переложить картофель в пакет.

Вино

Если у вас есть открытая бутылка вина, и вы не знаете, когда допьете его, остальное можно перелить в формочки для льда, а затем добавлять к различным блюдам при необходимости.

Травы

Свежие травы, например базилик, кориандр и петрушка, могут быстро засыхать, или гнить. Но замораживание в холодильнике – это идеальный вариант сохранить их свежими надолго. Все, что нужно сделать – это крупно нарезать их и положить в формочки для льда, а потом долить немного воды.

Когда травы понадобятся, просто разморозьте лед на тарелке, и травы будут готовы к использованию.

Авокадо

Если у вас много авокадо, просто заморозьте их, когда они будут идеально спелые. Очистите и заморозьте кусочками, а тогда можно добавлять их в утренний смузи или использовать для гуакамоле.

