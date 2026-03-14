Не все водители знают: вот как часто нужно проверять и заменять тормозную жидкость

Тормозная система – это одна из важнейших составляющих автомобиля. Конечно, существуют "умные" модели автомобилей, которые не позволяют водителю даже сесть за руль, если с машиной что-то не так. Но большинству людей приходится следить за ее состоянием самостоятельно.

Для комфортного и, главное, безопасного вождения автомобиль следует время от времени обслуживать, пишет Consumer reports. В идеале следует придерживаться инструкций из руководства по эксплуатации машины. Но некоторые универсальные правила лучше все же постоянно держать в голове.

Для чего вообще нужна тормозная жидкость?

Именно тормозная жидкость передает усилие от вашей ноги на педали тормоза к суппортам и колодкам. Образуется гидравлическое давление, что влияет на диски, а это замедляет или останавливает машину. Эта плавная передача просто-таки жизненно важна для безопасного вождения.



А вот пренебрежение техническим обслуживанием жидкости может привести к появлению пузырьков воздуха в ней – и в конце концов эффективность и отзывчивость системы падает.

Поэтому, у водителя есть 2 важные задачи:

периодически проверять уровень тормозной жидкости;

каждые 2 года ее заменять.

Какие существуют типы тормозных жидкостей?

Понимание видов тормозной жидкости поможет лучше понимать, как эффективнее обслуживать собственный автомобиль. И основных типов есть всего 3, пишет ZF.

DOT 3 – это тормозная жидкость на основе гликоля. Она подходит для большинства транспортных средств.

– також на основі гліколю, але має більш високу температуру кипіння, тому її часто вибирають водії, які сильно навантажують гальма.

– также на основе гликоля, но имеет более высокую температуру кипения, поэтому ее часто выбирают водители, которые сильно нагружают тормоза. DOT 5 – тормозная жидкость на основе силикона. Встречается она относительно редко, и смешивать с другими типами ее нельзя.

Как проверять и поддерживать уровень тормозной жидкости?

Проверять уровень жидкости нужно каждые 6 месяцев. Сделать это довольно просто, ведь нужно выполнить всего несколько элементарных шагов:

1. найдите бачок тормозной жидкости под капотом. У большинства моделей этот резервуар расположен возле задней части моторного отсека. Искать следует непрозрачную емкость, и часто на ней есть еще и крышка с надписью;

2. оцените уровень жидкости. Внутри бачка будут две отметки – минимальная и максимальная. Ваш уровень тормозной жидкости должен быть где-то между ними. Если ее мало – долейте, но обязательно используйте тот же тип;

3. оцените цвет тормозной жидкости. В идеале она должна иметь прозрачный или светло-янтарный цвет. А вот темный или мутный оттенок означает, что время провести замену.



Как определить, что пора заменить тормозную жидкость?

Замена тормозной жидкости не зависит от пробега автомобиля. Зато это советуют делать каждые 2 – 3 года, в некоторых случаях даже чаще. Такая рекомендация связана с тем, что она начинает портиться не от пройденного расстояния, а от времени.

Причина заключается в том, что два основных типа, используемых в большинстве автомобилей (DOT 3 и DOT 4) являются гигроскопичными – то есть жидкость активно притягивает и поглощает молекулы воды из окружающей среды, пишет Engineer Fix.

Поглощение происходит даже в случае, если система является технически герметичной: влага просачивается через микроскопические поры в резиновых тормозных шлангах, уплотнениях и вентилируемой крышке. Процесс медленный, но постоянный – и за два года обычно поглощается примерно 2 – 3% воды.

Если нужно проверить, нуждается ли тормозная жидкость в замене вне рекомендованного интервала, можно воспользоваться специальным электронным тестером. Формой он напоминает ручку, и его нужно погрузить в резервуар главного цилиндра.

Тестер измерит электропроводность жидкости – и если показатель больше, чем 3%, нужно провести замену.

