Не все водители знают: вот как часто нужно проверять и заменять тормозную жидкость
- Тормозную жидкость нужно проверять каждые 6 месяцев и заменять каждые 2 года, во избежание потери эффективности из-за поглощения влаги.
- Существуют три основных типа тормозных жидкостей: DOT 3, DOT 4 и DOT 5, которые отличаются по составу и температуре кипения.
Тормозная система – это одна из важнейших составляющих автомобиля. Конечно, существуют "умные" модели автомобилей, которые не позволяют водителю даже сесть за руль, если с машиной что-то не так. Но большинству людей приходится следить за ее состоянием самостоятельно.
Для комфортного и, главное, безопасного вождения автомобиль следует время от времени обслуживать, пишет Consumer reports. В идеале следует придерживаться инструкций из руководства по эксплуатации машины. Но некоторые универсальные правила лучше все же постоянно держать в голове.
Для чего вообще нужна тормозная жидкость?
Именно тормозная жидкость передает усилие от вашей ноги на педали тормоза к суппортам и колодкам. Образуется гидравлическое давление, что влияет на диски, а это замедляет или останавливает машину. Эта плавная передача просто-таки жизненно важна для безопасного вождения.
А вот пренебрежение техническим обслуживанием жидкости может привести к появлению пузырьков воздуха в ней – и в конце концов эффективность и отзывчивость системы падает.
Поэтому, у водителя есть 2 важные задачи:
- периодически проверять уровень тормозной жидкости;
- каждые 2 года ее заменять.
Какие существуют типы тормозных жидкостей?
Понимание видов тормозной жидкости поможет лучше понимать, как эффективнее обслуживать собственный автомобиль. И основных типов есть всего 3, пишет ZF.
- DOT 3 – это тормозная жидкость на основе гликоля. Она подходит для большинства транспортных средств.
- DOT 4 – также на основе гликоля, но имеет более высокую температуру кипения, поэтому ее часто выбирают водители, которые сильно нагружают тормоза.
- DOT 5 – тормозная жидкость на основе силикона. Встречается она относительно редко, и смешивать с другими типами ее нельзя.
Если ищете, где приобрести тормозную жидкость со скидкой – проверьте на Prom. На маркетплейсе регулярно проходят акции и распродажи со скидками от 10% и более. А если бюджет ограничен, на Prom удобно просмотреть несколько предложений одного товара и выбрать оптимальное. В ассортименте более 120 миллионов товаров от 60 тысяч продавцов.
Как проверять и поддерживать уровень тормозной жидкости?
Проверять уровень жидкости нужно каждые 6 месяцев. Сделать это довольно просто, ведь нужно выполнить всего несколько элементарных шагов:
1. найдите бачок тормозной жидкости под капотом. У большинства моделей этот резервуар расположен возле задней части моторного отсека. Искать следует непрозрачную емкость, и часто на ней есть еще и крышка с надписью;
2. оцените уровень жидкости. Внутри бачка будут две отметки – минимальная и максимальная. Ваш уровень тормозной жидкости должен быть где-то между ними. Если ее мало – долейте, но обязательно используйте тот же тип;
3. оцените цвет тормозной жидкости. В идеале она должна иметь прозрачный или светло-янтарный цвет. А вот темный или мутный оттенок означает, что время провести замену.
Как определить, что пора заменить тормозную жидкость?
Замена тормозной жидкости не зависит от пробега автомобиля. Зато это советуют делать каждые 2 – 3 года, в некоторых случаях даже чаще. Такая рекомендация связана с тем, что она начинает портиться не от пройденного расстояния, а от времени.
Причина заключается в том, что два основных типа, используемых в большинстве автомобилей (DOT 3 и DOT 4) являются гигроскопичными – то есть жидкость активно притягивает и поглощает молекулы воды из окружающей среды, пишет Engineer Fix.
Поглощение происходит даже в случае, если система является технически герметичной: влага просачивается через микроскопические поры в резиновых тормозных шлангах, уплотнениях и вентилируемой крышке. Процесс медленный, но постоянный – и за два года обычно поглощается примерно 2 – 3% воды.
Если нужно проверить, нуждается ли тормозная жидкость в замене вне рекомендованного интервала, можно воспользоваться специальным электронным тестером. Формой он напоминает ручку, и его нужно погрузить в резервуар главного цилиндра.
Тестер измерит электропроводность жидкости – и если показатель больше, чем 3%, нужно провести замену.
