Украинцев призывают выносить подушки и одеяла на улицу: зачем это делать

Морозы уже отступили, так что весной можно взяться за генеральную уборку дома. Мы привыкли регулярно стирать постельное белье, но почему-то за одеяла и подушки забываем.

Однако вполне логично, что их обходят вниманием, пишет Express. Из-за размера и плотной набивки постирать их в стиральной машине довольно сложно. Впрочем, есть вполне простой способ освежить такие вещи без стирки.

Как освежить подушки и одеяла?

Эксперты по уходу за текстилем советуют воспользоваться естественным методом – солнечным светом и свежим воздухом. Вполне достаточно вынести одеяла и подушки на улицу, оставив их под открытым небом.

Тепло и яркое солнце способны естественным образом нейтрализовать неприятные запахи, освежить ткань и даже частично отбелить натуральные волокна. Ультрафиолетовое излучение помогает уничтожить бактерии, которые могут накапливаться в постельных принадлежностях. Кроме того, солнечный свет способствует уменьшению количества пылевых клещей, плесени и спор.



Подушки и одеяло стоит проветривать на улице / Фото Freepik

Для получения максимального эффекта, одеяла и подушки стоит вывешивать примерно в 11 часов утра. Именно в это время они будут находиться под самым интенсивным солнцем. Достаточно оставить их до четырех часов, потому что чрезмерное пребывание под прямыми лучами может привести к выцветанию ткани.

Толстые одеяла или другие объемные вещи желательно переворачивать примерно через 2 часа. Таким образом можно равномерно просушить материал и разрыхлить наполнитель внутри.

Теплая погода в Украине прогнозируется уже ближайшие выходные, поэтому в эти дни можно освежить постель без лишних усилий и использования стиральной машины. Готовясь к новому сезону – можно приобрести новые подушки и более легкие одеяла на летнее время.

Как правильно стирать постель?

Самые распространенные ошибки при стирке постельного белья включают перегрузку стиральной машины и стирку с полотенцами или одеждой, пишет Home. Для правильной стирки нужно включать температуру 40 градусов, полный цикл полоскания и равномерно распределять белье в барабане.

Перегруженная стиральная машина – враг очистки. Простыни, пододеяльники и наволочки сминают в плотный комок, который просто не промывается. Вода не доходит всюду, моющее средство остается внутри ткани, а грязь – на месте.

Что еще стоит знать о стирке и очистке?