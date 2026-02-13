5 старомодных растений, которые снова станут популярными в этом году

В 2026 году в моду вернутся растения, о которых большинство садоводов уже давно забыли. Некоторое время они считались старомодными, но теперь снова имеют все шансы стать популярными.

Уже в начале нового сезона нас ждет ностальгический тренд на посадку растений, которые напомнят нам сады бабушек, пишет Ideal Home. В моде будет 5 растений в бабушкином стиле, которые стоит посадить в своем.

Какие растения снова в моде?

Мальвы

Цветы легко выращиваются и порадуют сад красивыми цветами. Мальвы переживают возрождение в 2026 году, поскольку садоводы склоняются к романтическим стилям посадки. Высокие шпили цветов делают их особенными, поэтому они прекрасно вписываются в небольшие сады.

Дельфиниумы

Классическое растение для дачи еще в прошлом году начало набирать популярность. Дельфиниумы считаются цветами для коттеджных садов. Их высота украшает клумбы, а при правильном уходе они способны снова зацвести в течение года.



Дельфиниум голубой в этом году будет популярным / Фото "Добродар"

Душистый горошек

Растение имеет очень приятный запах, поэтому будет радовать садоводов им все лето. Горошек снова набирает популярность, поскольку аромат возвращается в центр внимания садоводов.

Годами аромат игнорировался в пользу посадок, которые не требуют особого ухода, но в 2026 году садоводы хотят сенсорных впечатлений больше, чем когда-либо,

– отметила специалистка по садоводству Эмбер Танни.

Ирисы

Наполнить сад можно потрясающими ирисами красивых цветов. Благодаря своим неприхотливым требованиям к уходу, ирисы переживают свое возрождение. Растения идеально подойдут для начинающих, которые только приступают к посадке цветов в саду.

Люпин

Смелые цветовые вариации цветов и их запах порадуют каждого садовода. Посадить растения можно из семян, поэтому вырастить их достаточно легко. Ранее люпин потерял популярность из-за старомодности, а теперь снова вернулся в тренды из-за своей яркой цветовой гаммы.

Какие растения не стоит сажать возле дома?

Инвазивные растения, такие как английский плющ и глициния, могут быстро захватить участок и подавлять другие растения, пишет Real Simple. Японская жимолость и барвинок, хоть и популярны, но легко вытесняют другие виды и создают проблемы в саду. Лучше сажать те растения, которые являются проверенными и не навредят другим растениям.

Что еще нужно знать об уходе за растениями?