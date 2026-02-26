Круглая, овальная или прямоугольная: на что обращать внимание при выборе лежанки для собаки

Must have для собаки – комфортная лежанка, подобранная по индивидуальным особенностям любимца. Ошибочно думать, что это – только местом для сна. Лежанка также выручает и во время поездок, и тогда, когда животное устало после прогулки или просто хочет побыть в тишине.

От правильно подобранной лежанки зависит, насколько комфортным будет отдых песика, сообщает RSPCA. Специалисты советуют ориентироваться на позу, в которой любимец спит чаще всего. В то же время лежанка должна позволять собаке свободно двигаться: свернуться калачиком или свободно вытянуться и выпрямить лапки.

К теме Комфортные переноски для кота: что учесть при выборе: что нужно учитывать при выборе

Собаки разного возраста спят от 12 до 18 часов в сутки. Собственная лежанка нужна даже тем любимцам, которые любят отдыхать в постели с хозяевами. От наличия "своего пространства" зависит психологический комфорт песика.

Ветеринары отмечают, что начинать стоит с базы: лежанку необходимо подобрать под рост и вес собаки. Также важно учитывать форму, бортики и ткань.

Отдельное внимание нужно любимцам пожилого возраста или с пониженной подвижностью. В таких случаях лучше всего выбрать лежанки с низким входом и поддержкой, чтобы собачке не приходилось взбираться на высоту.

Круглая лежанка: для уюта и комфорта

Собакам, которые любят сворачиваться в клубочек, подойдут круглые лежанки. Они хорошо держат тепло и дают ощущение "гнезда", особенно если есть бортики.

Уют и комфорт для вашего любимца / Фото Shutterstock

Такой формат удобен для собак, которые часто меняют место в квартире или доме. Круглую лежанку легко переставлять, а также она не занимает много пространства.

Чтобы не ошибиться с размером, ориентир простой – собака должна мочь свободно уложиться в свою любимую позу для сна. Даже, если любимец небольшого размера, не стоит выбирать очень маленькую лежанку.

Якщо звикли купувати зі смартфона, можна скористатися застосунком Prom. Він входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play. У застосунку зручно швидко порівняти лежанки для собак за розміром, матеріалом, типом наповнювача і формою, переглянути фото й відгуки та оформити доставку зручним способом. Крім того, на маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше, тому можна обрати потрібний товар для улюбленця за вигідною ціною.

Овальная лежанка: компромиссный формат

Овальная лежанка похожа на круглую, но дает больше пространства по длине. Ее часто выбирают, когда собака иногда сворачивается, а иногда вытягивает лапы вперед.

Овал удобен для пород с длинным корпусом. Также он хорошо подходит для собак, которые любят подпирать голову о край. Для этого нужен бортик нормальной высоты, не декоративный.

Овальные лежанки часто берут как "универсальный" вариант на каждый день. Но здесь важно, чтобы дно держало форму и не проваливалось под весом любимца.

Прямоугольная лежанка: для "собачек-гимнастов"

Прямоугольные лежанки дают максимум площади и хорошо становятся у стены, под столом или рядом с диваном. Они лучше всего подходят собакам, которые спят вытянувшись или любят практиковать растяжку во время сна.

Такой формат удобен и для крупных собак. Особенно, если лежанка имеет достаточную толщину.

На что обратить внимание при выборе?

Начинать стоит с размера. Лежанка должна давать собаке место для привычной позы – чтобы она могла лечь, вытянуться и спокойно перевернуться на другой бок.

Далее имеет значение, удобно ли собачке будет заходить в лежанку. Если есть бортики, они не должны быть слишком высокими. После этого следует оценить наполнение. "Собачья кровать" должна держать форму и не превращаться в тонкий слой после нескольких недель. Более плотные варианты обычно лучше подходят крупным собакам и тем, кто любит спать на боку.

Не менее практичный момент – чехол и уход. Лежанку придется чистить регулярно, поэтому стоит наперед упростить себе быт, выбрав оптимальный вариант.

Еще один нюанс, который необходимо учесть: лежанка должна стоять в удобном для собаки месте, но при этом не мешать проходу или передвижению по дому. Поэтому важно учитывать то, как та или иная модель будет сочетаться с планировкой квартиры или дома.