Как выбрать джинсовую куртку, которая станет изюминкой весенних и летних образов
- Стильная джинсовая куртка является важным элементом гардероба, который можно адаптировать к различным образам и сезонам.
- Важно выбрать правильную посадку и стиль куртки, чтобы она дополняла ваш гардероб и подчеркивала индивидуальность.
Стильная джинсовая куртка – это основа любого гардероба. Ее можно носить круглый год, стилизовав под разные образы и сезоны.
Особенно актуальна джинсовая куртка весной и летом. Главное – удачно выбрать фасон и размер наряда, пишет GQ.
Как должна сидеть джинсовая куртка?
Хорошая джинсовая куртка – это некий "чит-код" для гардероба: она дополнит любой образ и будет выглядеть естественно и с платьем, и с брюками, и с костюмом. Впервые классическую и выносливую верхнюю одежду бренд Levi`s представил уже более века назад – и с тех пор джинсовка не теряет позиций.
Но многие люди во время покупки забывают об одной важной детали, и поэтому не могут адаптировать куртку к разной одежде так свободно и легко, как хотелось бы: посадка.
Учитывайте: джинсовая куртка должна сидеть так же как и любая другая – не висеть мешком, но и не облегать тело как вторая кожа. Главная ошибка – приобрести куртку слишком узкую, ведь это помешает надевать под нее другую одежду.
В идеале под куртку должен помещаться по крайней мере один легкий свитер, и это касается не только туловища, но и рукавов.
Размер джинсовой куртки важно подобрать правильно / Фото Pexels
Интересно! Вечный вопрос модниц не меняется уже десятилетия – можно ли носить джинсовую куртку с джинсами? И ответ – да, безусловно, даже если цвета денима совпадают. Это позволит создать целостный и гармоничный образ, что даже имеет свое отдельное название – канадский смокинг.
Какой стиль джинсовой куртки выбрать в 2026?
В этом году джинсовые куртки снова оказываются в центре внимания – дизайнеры охотно включают их в свои коллекции, и теперь этот элемент гардероба предлагает новый, свежий взгляд на классический стиль.
Но выбор джинсовой куртки прежде всего зависит от того, что подходит именно вам и вашему гардеробу.
Классическая джинсовая куртка
Два нагрудных кармана, острый воротник, заклепки и пуговицы – это что-то, что никогда не выйдет из моды, независимо от того, надеваете ли вы такую куртку на летнее платье, или с карго-штанами, пишет Elle.
Но даже при покупке классической модели все еще можно поэкспериментировать с вариациями: увеличить размер, изменить пропорции и тому подобное.
Классическая джинсовая куртка идеально подойдет ко многим образам: фото из инстаграма
Джинсовая куртка без воротника
В последние годы именно эта куртка стала любимицей стритстайл-фотографов. Ее привлекательность заключается в стильной вариации классики.
Именно такая куртка лучше всего подходит, если вы обожаете наслоения одежды. Поверх нее прекрасно ляжет воротник рубашки или футболки-поло, или массивные акцентные аксессуары.
Куртка без воротника выглядит стильно: фото из инстаграма
Отбеленная джинсовая куртка
Хотите добавить в свой гардероб немного винтажного гранжа? Тогда отбеленная джинсовая куртка станет идеальным вариантом. Кроме того, достичь желаемого вида можно и самостоятельно дома – для этого понадобится лишь самый обычный отбеливатель.
Джинсовая куртка-рубашка
Джинсовая рубашка-оверсайз, носимая вместо пиджака, уже давно стала привычным явлением в современном гардеробе. И этот стиль невероятно хорошо сочетается с другими интересными слоями одежды и добавляет общему образу непринужденной целостности.
Джинсовая куртка "песочные часы"
Новый вариант классики с концентрированным структурным силуэтом, подчеркивающий узкую талию, точно станет акцентным элементом гардероба, что придаст любой одежде изысканности.
В этом случае не нужно покупать оверсайз – наоборот, важно подобрать модель, которая идеально будет сидеть на фигуре, чтобы точно подчеркнуть желаемый силуэт.
Структурная куртка подчеркнет силуэт: фото из инстаграма
Но независимо от того, какую именно модель джинсовки вы выберете, любая из них может добавить структуры и легким хлопковым платьям, и собранным деловым образам.
Частые вопросы
Какие сезоны наиболее подходят для ношения джинсовой куртки?
Джинсовая куртка особенно актуальна весной и летом - главное, удачно выбрать фасон и размер наряда.
Как должна сидеть джинсовая куртка для оптимального вида?
Джинсовая куртка должна сидеть так же, как и любая другая - не висеть мешком, но и не облегать тело как вторая кожа. Важно, чтобы под куртку помещался по крайней мере один легкий свитер.
Какие стили джинсовых курток будут популярны в 2026 году?
В 2026 году популярными будут классические джинсовые куртки с нагрудными карманами и острым воротником, джинсовые куртки без воротника для наслоения одежды, отбеленные куртки для винтажного вида, куртки-рубашки и куртки с силуэтом 'песочные часы'.