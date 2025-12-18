Будет цвести до весны: как правильно поливать рождественский кактус

Рождественский кактус одно из самых популярных комнатных растений в зимний период. Его яркие цветы создают праздничную атмосферу, но чтобы они радовали глаз до весны, важно соблюдать несколько простых правил ухода, особенно в отношении полива.

Как правильно поливать рождественский кактус?

Самая распространенная ошибка владельцев рождественского кактуса – чрезмерное или нерегулярное увлажнение почвы. Растение нуждается в умеренном поливе, при этом почва должна просыхать между поливами. Избыток воды может привести к гниению корней, тогда как недостаток – к уменьшению количества цветов.

Оптимальные условия:

Температура и освещение: Рождественский кактус предпочитает прохладное помещение с ярким, но рассеянным светом. Днем температура около 18 – 20 градусов, ночью немного прохладнее. Грунт: Используйте смесь для кактусов или хорошо дренированную почву с добавлением песка. Подкормки: В период роста и цветения полезны комплексные удобрения для цветущих растений раз в 2 – 3 недели.

Соблюдение правильного полива и условий содержания помогает продлить период цветения. При должном уходе цветы рождественского кактуса могут оставаться яркими и декоративными до весны, создавая праздничное настроение и украшая интерьер даже после завершения зимних праздников.



Как правильно поливать рождественский кактус / Фото Unsplash

Что не любит рождественский кактус?

Как пишут на форуме Reddit, Рождественские кактусы – неприхотливы, но все же имеют свои "запретные" условия. Кроме избытка воды, они не любят резкие перепады температур и сквозняки, которые могут сбросить бутоны.

Растение чувствительно к прямому солнечному свету, особенно в жаркое время года, и к застою влаги в горшке. Кроме того, рождественские кактусы не любят частые пересадки во время цветения и чрезмерную подкормку, которая может стимулировать рост листьев в ущерб цветам.

Почему "Рождественская звезда" сбрасывает листья?

Ранее мы писали, что пуансеттия нуждается в стабильной температуре 18 – 22 градуса, яркого рассеянного освещения и сдержанного полива. Растение чувствительно к холоду, сквознякам и избыточной влаге, что может вызвать опадение листьев.