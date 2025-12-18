Цвістиме аж до весни: як правильно поливати різдвяний кактус

Різдвяний кактус – одна з найпопулярніших кімнатних рослин у зимовий період. Його яскраві квіти створюють святкову атмосферу, але щоб вони радували око до весни, важливо дотримуватися кількох простих правил догляду, особливо щодо поливу.

Як правильно поливати різдвяний кактус?

Найпоширеніша помилка власників різдвяного кактуса – надмірне або нерегулярне зволоження ґрунту. Рослина потребує помірного поливу, при цьому ґрунт повинен просихати між поливами. Надлишок води може призвести до гниття коренів, тоді як недолік – до зменшення кількості квітів.

Оптимальні умови:

Температура та освітлення: Різдвяний кактус віддає перевагу прохолодному приміщенню з яскравим, але розсіяним світлом. Удень температура близько 18 – 20 градусів, вночі трохи прохолодніше. Грунт: Використовуйте суміш для кактусів або добре дренований ґрунт із додаванням піску. Підживлення: У період росту та цвітіння корисні комплексні добрива для квітучих рослин раз на 2 – 3 тижні.

Дотримання правильного поливу та умов утримання допомагає подовжити період цвітіння. При належному догляді квіти різдвяного кактуса можуть залишатися яскравими та декоративними до весни, створюючи святковий настрій і прикрашаючи інтер'єр навіть після завершення зимових свят.



Як правильно поливати різдвяний кактус / Фото Unsplash

Що не любить різдвяний кактус?

Як пишуть на форумі Reddit, Різдвяні кактуси – невибагливі, але все ж мають свої "заборонені" умови. Крім надлишку води, вони не люблять різкі перепади температур та протяги, які можуть скинути бутони.

Рослина чутлива до прямого сонячного світла, особливо у жарку пору року, і до застою вологи в горщику. Крім того, різдвяні кактуси не люблять часті пересадки під час цвітіння та надмірне підживлення, яке може стимулювати ріст листя на шкоду квітам.

Чому "Різдвяна зірка" скидає листя?

Раніше ми писали, що пуансетія потребує стабільної температури 18 – 22 градуси, яскравого розсіяного освітлення та стриманого поливу. Рослина чутлива до холоду, протягів і надлишкової вологи, що може спричинити опадання листя.