Мартовский уход за пионами: секреты от садоводов для пышного роста

Пышное цветение пиона закладывается в начале весны. Благодаря правильному уходу кусты могут цвести и расти на одном месте десятилетиями.

Сезон цветения пионов приходится на май, поэтому к этому времени надо сделать несколько основных шагов, пишет Radio Club.

Что нужно сделать с пионами в марте?

Сначала надо убрать вокруг куста остатки прошлогодней листвы и зимнее укрытие. Обязательно стоит избавиться от старых побегов, которые могут быть больными серой гнилью – худшего врага пионов.

Далее надо приступить к рыхлению земли вокруг куста глубиной 5 сантиметров. Радиус рыхления должен составлять 20 – 30 сантиметров от центра. Благодаря этому действию корни получат кислород после зимнего застоя.

Первая подкормка

Для формирования крупных бутонов пионам нужны силы. После появления первых ростков вокруг куста садоводы рассыпают удобрения (аммиачную селитру или уже готовую смесь для цветов). Азот помогает нарастить зеленую массу, а калий отвечает за вид цветов. Если весна сухая, то удобрение нужно обязательно растворять в воде или полить куст после внесения удобрений.



Подкормка положительно повлияет на рост пионов

Профилактика от болезней

Садоводы говорят, что ранневесенняя обработка способствует тому, что в течение года пионы не заболеют. Поэтому как только побеги достигнут 5 – 10 сантиметров высоты, их обрызгивают вокруг фунгицидами (бордоская жидкость, "Максим" или "Хорус"). Такая обработка поможет защитить куст от грибковых заболеваний.

Обрезка разных видов пионов

Травянистые пионы. Обрезать этот вид пионов нужно осенью, поэтому весной их не надо трогать. Лучше уберите старые листья, поскольку они источник грибковых инфекций.

Кустовые пионы. Для этих пионов весенняя обрезка должна быть минимальной. Удалить надо только сухие, поломанные или поврежденные морозом ветви до первой живой почки. Помните, что цветы появляются на верхушках побегов прошлого года, поэтому сильная обрезка может лишить цветения.

Гибриды. Смесь отдельных видов обрезают так же как травянистые (под корень). После этого кусты следует обработать фунгицидом (подойдет медный купорос), во избежание заболеваний.

