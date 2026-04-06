Магнолия начнет пышно цвести: 5 правил, которые используют садоводы

Апрель считается ключевым периодом для магнолий. Именно в этот месяц закладывается их цветение, поэтому уход весной имеет решающее значение.

Если уделить дереву немного внимания, то оно отблагодарит большими и ароматными бутонами, пишет Homes and Gardens.

Читайте также Эти 7 цветов растут невероятно быстро: сажать их стоит уже сейчас для майского цветения

Как ухаживать за магнолией весной?

Свет для дерева

Лучше всего магнолии растут на солнечном участке. Для обильного цветения им нужно несколько часов прямого света каждый день. Если крону затеняют другие растения, то стоит их проредить, чтобы активизировать рост и способствовать раскрытию бутонов.

Глубокий полив

Весной важно не часто, а качественно поливать магнолии. Важно хорошо пропитывать почву водой, чтобы она проникала глубоко к корням. Такой подход сможет укрепить дерево. Для более долгого хранения влаги почву вокруг ствола можно замульчировать.

Подкормки для пышных бутонов

В апреле магнолии нуждаются в питательных веществах. Лучше всего подойдут удобрения для растений, которые любят кислую почву. Важно только не переборщить с азотом, поскольку он стимулирует рост листьев, который может повредить цветению.



Магнолию стоит подпитывать для пышного цветения / Фото Pexels

Отсутствие обрезки

Если у вас уже растет магнолия, то весной следует запомнить одно правило – дерево нельзя обрезать. Весной не стоит обрезать растения, которые цветут на прошлогодних побегах, потому что раннее обрезание уничтожает почки и будущие цветы, пишет Martha Stewart. Магнолия входит в список деревьев, для которых обрезка противопоказана.

Защита от морозов

Резкое похолодание может повредить нежные почки. Молодые деревья нужно накрывать садовым материалом в холодные ночи. Также следует осматривать листья. Если появятся вредители, то их следует убрать мыльным раствором или специальными средствами.

Что еще стоит прочитать садоводам?